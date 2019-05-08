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Ramazanda sağlıklı beslenmek için 10 tüyo

Dr. Fevzi Özgönül, uzun oruç saatlerinde acıkmadan kolay bir Ramazan geçirmek için önemli bilgiler verdi.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:08
Ramazanda sağlıklı beslenmek için 10 tüyo
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 Dr. Fevzi Özgönül, “Ramazan ayında oruç tutanların yeme saatleri değişir. Büyük bölümünü oruçlu geçireceğiniz bu uzun günlerde doğru beslenerek ve sağlıklı olanları seçerek sindirim sisteminizi güçlendirebilir, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz” diye konuştu.

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Dr. Fevzi Özgönül, Ramazan ayını daha kolay geçirmek ve vücudun iyileşmesi için bu mükemmel fırsatı kaçırmamak adına şu önerilerde bulundu:

“1-Mutlaka sahur yapın. Sahurda kahvaltılık ürünler, az yağlı etler veya çorba yiyin. Sahurda meyveyi tercih etmeyin. Sahurda bol bol su için. Ramazan pidesinde dikkat edin yalnızca iftarda ve az miktarda yiyin. Orucunuzu açarken çok fazla su içmeyin 1-2 bardaktan fazla su beslenmenizi engeller. Orucunuzu biraz zeytin, hurma veya bademle açtıktan sonra en az 5-10 dakika dinlenin, biraz hareket edin. Ana yemeklerden başlayarak iftarınızı yapın. Tatlı yiyecekseniz Ramazan’ın sultanı güllaçı tercih edin. Kafeinli içecekler sıvı kaybına neden olacağından çay, kahve, kolalı içecekleri çok fazla içmeyin. İftardan sonra mutlaka hareket edin, imkanınız varsa teravih namazına gidin ve yürüyüş yapın.”

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sağlıklı Beslenmek
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