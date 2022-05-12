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'Reçetesiz satılan en tehlikeli ilaç'

Ağrı kesici, ateş düşürücü özelliğine sahip etken madde parasetamolle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Herkesin çantasında, çekmecesinde kısacası elinin altında mutlaka bulundurduğu parasetamol etken maddeli ağrı kesiciler büyük küçük demeden herkese verilmekte. Eczanelerden reçetesiz olarak satın alınabilen parasetamol etken maddeli ilaçlar hakkında, ilerleyen dönemlerde hayati risk oluşturabileceği iddia edildi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 09:35
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'Reçetesiz satılan en tehlikeli ilaç'

Parasetamol, dünyanın dört bir yanında insanların mutlaka ellerinin altında tuttuğu ilaçların başında gelir. Parasetamol etken maddeli ilaçlar, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahiptir. Baş ağrısından diş ağrısına, eklem ağrılarından grip tedavisine kadar bir dizi küçük sağlık sorunları için kullanılan parasetamol etken maddeli ilaçlar hakkında endişe verici iddialar ortaya atıldı.

"Reçetesiz satılan en tehlikeli ilaç"

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir doktor, parasetamolün karaciğer hastalığı ile olan bağlantıları konusunda endişelerini dile getirdi. Her yıl binlerce kişi çeşitli küçük tıbbi nedenlerle parasetamol almaktadır. Ancak yanlış alındığında parasetamolün sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu olumsuz sağlık etkilerinden biri, Chicago'daki Loyola Üniversitesi'nden Profesör John Brems'e göre karaciğer yetmezliğidir. ABC News'e konuşan Profesör Brems, parasetamolün bir biçimi olan asetaminofen'in ABD'de "reçetesiz satılan en tehlikeli ilaç" olduğuna inandığını söyledi.

Profesör Brems'in açıklamasının nedeni, ağrı kesici tüketimine bağlı karaciğer yetmezliği vakalarıydı. Prof. Brems, Asetaminofen ya da Parasetamol olarak bilinen ilaçlarla ilgili aşırı kullanımda zehirlenmeye neden olabileceğini vurguladı.

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