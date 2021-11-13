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Reflü ve Beslenme

Uzman Diyetisyen Aliye Özören'in bugünkü köşe yazısı...

13 Kasım 2021 Cumartesi 09:59
53 Okunma
Reflü ve Beslenme
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Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda hemen hemen herkeste gözlemlenen reflüden ve beslenme ile olan ilişkisinden söz etmek istedim. Reflü; yemek yedikten sonra mide içeriğinin yemek borusuna geri dönmesi olarak kısaca tanımlanabilmektedir. Bu hastalık genellikle ilaç ve beslenme tedavisi ile kontrol altına alınabilmektedir. Alınmadığı takdirde kişilerin yaşam kalitesini olumsuz anlamda etkilemekte ve düşürmektedir. Midede yanma hissi, ağız kokusu, öksürük, göğüs ağrısı ve hıçkırık gibi semptomlar reflü belirtileri arasında yer almaktadır.

Reflü hangi sebeplerden dolayı meydana gelebilir?

Alkol ve sigara kullanmak

Aşırı yemek yemek

Kızartılmış yiyecekler, yağlı yiyecekleri tüketmek

Asitli meyveler ve meyve sularını tüketmek

Fazla kiloya sahip olmak

Hamilelik

Mide fıtığı

Bazı ilaçlar

Peki, reflü hastaları neler yapmalı ve nasıl beslenmelidirler?

Az az sık sık beslenmeli,

Yemekten hemen sonra uzanıp yatılmamalı,

Öğünlerde sıvı tüketimi azaltılmalı, sıvı öğün aralarında içilmeli,

Dar kemerler ve dar giysilerden kaçınmalı,

Yatılan yatağın başının 15-25 cm yüksek olmalı,

Fiziksel aktivite ile besinler yemek borusuna kaçabileceği için tok karnına egzersiz yapılmamalı,

Fazla kiloya sahip olmak reflünün uyarıcı bir faktörü olduğu için uzman kişilerce ideal kiloya ulaşılmalı.

Sigara içilmemeli,

Alkol tüketiminden uzak durulmalı,

Sakız hava yutmanızı sağlayarak hastalığı tetikleyebileceğinden sakız çiğnememeye dikkat edilmeli,

Kızartmalar, kavurmalar, çok sıcak ya da çok soğuk besinleri tüketmemeye özen gösterilmeli,

Protein içeriği yüksek, yağ içeriği düşük bir diyet uygulanmalı,

Tereyağı, kaymak, mayonez, krema, margarin gibi yağlı ürünler tüketimi en aza indirilmeli,

Domates, acı baharatlar, asitli içecekler, koyu çay ve kahve gibi kafein içeren içecek ve besinlerden uzak durulmalı,

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

Anahtar Kelimeler:
Aliye Özören
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