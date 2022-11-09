Künye
Kıbrıs 15
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
banner107
Flaş Haber
Mağusa'da acı olay!
Kapat

Regl sancılarını geçiriyor!

Faydaları saymakla bitmeyen turşu suyu, regl ağrısına iyi geliyor. Bu sayede kadınların bu periyotları daha sakin ve ağrısız geçirmesi kolaylaşıyor.

09 Kasım 2022 Çarşamba 22:25
54 Okunma
Regl sancılarını geçiriyor!



Sağlıklı bir kadının her ay düzenli olarak yaşadığı regl dönemi, yorucu ve sancılı geçebiliyor. Düzenli periyotlarla gerçekleşen bu olay, kadınlarda menapoz dönemine kadar devam ediyor.

Her sağlıklı kadın hamile olmadığı sürece regl dönemine girer ve vücut yapısına göre 1 haftaya yakın bu dönemi deneyimler.

Bazı kadınlar  bu dönemi sancılı atlatırken, bazıları ise daha kolay ve ağrısız bir şekilde geçirebiliyor. Ağrılı geçirenler ise bu duruma çözümler arıyor.

İlaç içmeyi tercih etmeyenler daha doğal çözümler bulmaya çalışıyor. Bu kapsamda da internet üzerinden arama yapılıyor.

Regl ağrısına iyi gelen ve herkesin sevdiği bir içecek var. O da turşu suyu!

Regl sürecinde sıklıkla görülen bu ağrılardan kurtulmak için uzmanlar, turşu suyunun doğal bir ilaç olduğunu söylüyor.

Bir bardak turşu suyu sizi regl ağrılarınızdan kurtarabilir. Ancak bu içeceğin sadece bir faydası yok.

Turşu suyu tam bir şifa deposu... 30 gün boyunca bir bardak turşu suyu içerseniz, birçok hastalıktan kurtulma şansı elde edebilirsiniz.

Peki, Turşu suyunun faydaları nelerdir, ne işe yarar? İşte yanıtı...

Turşu suyunun faydaları

Turşu suyu, gün içerisinde hareketsizlikten kaynaklanan kasılmalara iyi gelir.Kendisini kilitleyen vücudun açılmasını sağlar.

Turşu suyu böbrek üstü bezlerini çalıştırarak vücuttaki sıvı oranını dengeler. En önemli faydalarından birisi olarak da bu detayı sayabiliriz.

Güçlü bir antioksidan olduğundan bağışıklık sistemini hastalıklara karşı güçlendirir. Kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlü olması, hastalıkların yanımıza uğramaması anlamına gelir...

Metabolizmayı çalıştırarak kilo vermek isteyenlere yardımcı olur. Vücutta yağ birikimine izin vermez.

Yemeklerden sonra yaşanan mide rahatsızlığını azaltır. Ağır ve yağlı yiyecekleri tüketen veya tüketmeyi sevenlerin imdadına yetişir.

İçerdiği yüksek miktarda antibakteriyel sayesinde de bağırsak ve midede fazla bulunan toksinleri idrar yolu ile atar.

Yemek borusunda oluşma ihtimali olan kanserli hücrelerin azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirerek kış hastalıklarını önler.

Anahtar Kelimeler:
Turşu SuyuRegl Ağrısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu çorbayı içene grip uğramıyor
Bu çorbayı içene grip uğramıyor
Protein tozu zararlı mıdır?
Protein tozu zararlı mıdır?
Hastalanmamak için bunları yiyin!
Hastalanmamak için bunları yiyin!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim