Retina yırtık ve dekolmanı

Merhaba sevgili okurlar,

Ben doktor İbrahim Azimli ve bugünkü yazımda sizlere retina dekolmanını anlatacağım.

Görmeyi ciddi şekilde tehdit eden bir göz problemi olan retina dekolmanı retina sinir tabakasının altındaki pigment epiteli tabakasından ayrılmasıdır. Çoğunlukla retinada oluşan yırtık veya deliği takiben bu iki tabakanın arasına sıvı sızmasıyla gelişir. Bu ayrışma rutubet görmüş bir duvar kâğıdının duvardan ayrılmasına benzer.

Retina Yırtığının ve Retina Dekolmanının Nedeni Nedir?

Yaşlanmayla veya dejeneratif hastalıklar neticesinde vitreus dokusunda bozulmalar başlar. Mevcut jel kıvamı değişir, sıvılaşır, pıhtılaşır ve vitreusun retinaya yapışık olduğu yerlerden yavaş yavaş ayrılır (vitreus dekolmanı). Bu ayrılmaya arka vitreus dekolmanı denir. Vitreus dekolmanı retinası sağlam olan kişilerde çoğunlukla problemsiz olarak sonuçlanır. Bazı durumlarda ise retina bir veya birkaç yerden yırtılır (retina yırtığı). Bu yırtık yerinden sıvı girmeye başlar ve retinayı bulunduğu yerden ayırır. Bu duruma retina dekolmanı denir.

Retina Dekolmanı Risk Faktörleri Nelerdir?

Kendiliğinden gelişen retina dekolmanında en önemli risk faktörü yaşlanmadır. Ailesinde retina dekolmanı olan kişiler daha sık göz muayenesi olmalı ve semptomları bilmelidir. Miyoplar retina yırtıkları ve dekolmanı açısından yüksek risk grubunu oluştururlar. Katarakt ameliyatlarından sonra %1 sıklıklta retina dekolmanı gelişebilir. Eğer bir gözde retina dekolmanı gelişmişse %10 ihtimalle diğer gözde de oluşabilir. Retina dekolmanı aşırı yük kaldırmak gibi ağır efor gerektiren egzersizlerden sonra ortaya çıkar düşüncesi çok doğru değildir.

Retina Dekolmanının Klinik Önemi Nedir?

Retina yırtığı ve takip eden retina dekolmanı oldukça ciddi hastalıktır. Hastalık kendiliğinden iyileşmez. Tedavi edilmezse körlüğe varan ciddi görme kayıplarına sebep olabilir.

Retina Yırtığının ve Retina Dekolmanının Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın ilk bulguları ışık çakmaları, sinek uçuşmalarıyle birlikte kurum yağmasını andıran koyu renkli yukarıdan aşağı düşen noktalardır. Bir süre sonra dekole olan bölümde görme alanı defekti ortaya çıkar, görme bulanıklaşır, bazen hareket eden gri bir perde algılanır.

Retina Yırtığının ve Retina Dekolmanının Teşhisi Nasıl Konulur?

Retina yırtıklarını ve retina dekolmanını tespit etmek için ilk olarak göz bebekleri damlalar ile genişletilir. Takibinde muayene mikroskobu ve çeşitli mercekler kullanarak gözün içi çepeçevre değerlendirilir. Bu şekilde göz içindeki retina yırtığı veya retina dekolmanı tespit edilmiş olur. Bazı retina yırtıkları ve retina dekolmanları rutin göz kontrolü esnasında tespit edilir. Retina yırtığı veya erken evredeki bir retina dekolmanını tespit etmek için daha dikkatli bir muayene gerekir.

Retina Yırtığının Tedavisi Nedir?

Retina yırtığının ilk belirtileri gözde uçuşan cisimler ve ışık çakmalarıdır. Retina yırtığının erken dönemde tespit edilmesi ve retina dekolmanı gelişmeden tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Bundan dolayı ilk belirtiler ortaya çıktığında, mümkün olan en kısa zamanda retina muayenesi yapılmalıdır. Muayene sırasında retina yırtığı tespit edildiğinde ve retina dekolmanına neden olabileceğini düşünüldüğünde lazer tedavisi ile kapatılmaktadır.

Retina Dekolmanının Tedavisi Nedir?

Retina dekolmanı ne kadar ileri seviyedeyse ameliyattan sonra başarı şansı o kadar düşüktür. Bu yüzden bulguları fark edince gecikmemek önemlidir. Retina dekolmanı gelişen hastalarda tek tedavi seçeneği vitreoretinal cerrahidir. Uygulanan cerrahi yaklaşımlar çeşitlilik göstermektedir. Günümüzde en sık kullanan vitrektomi tekniği ise yırtıkların kapatılması ve çekintilerin azaltılması prensibine dayanır. Göz küresine küçük girişler açılarak, bazı özel cerrahi araç ve gereçler kullanılarak vitreus temizlenir, retina altındaki sıvı aspire edilir ve lazer tedavisi uygulanır. Ameliyatın sonunda göz içine çeşitli gazlar veya silikon yağı gibi tampon maddesi verilmektedir. Ameliyat sonrası hastanın bir süre belirli bir baş pozisyonunda yatması gerekmektedir.

Haftaya yeni konularla görüşmek dileği ile,

Sağlıkla kalın.