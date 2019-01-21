Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler
Google Asistan değişti!
Kanlı Ay tutulması başladı!
Kanlı Ay tutulması başladı!
E-postanıza dikkat edin! Gmail hacklendi...
E-postanıza dikkat edin!
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
banner40

Rokanın bilinmeyen faydaları

İşte rokanın daha önce hiç duymadığımız faydaları

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:35
Rokanın bilinmeyen faydaları

Roka, brokoli ya da lahana ile aynı aileden (Brassicaceae) olması dolayısıyla glukosinolatlar (yüzde 18 ile 63 arası), izotiyosiyanatlar (sülforafan, erusin) ve flavonoitler bakımından zengindir. Sofralarımızda sıklıkla yer verdiğimiz brokoli ve lahanada da temel bileşenler olarak bulunan bu bileşiklerin, özellikle sülforafanın kansere karşı koruyucu etkileri biliniyor.

Roka yaprakları pişirildiğinde de çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği biliniyor. İşte Farmakognozi ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada'nın roka hakkındaki açıklamaları:

MİDE MİKROBUNU ÖLDÜRÜYOR 

Yapılan bir çalışmada diğer lahanagiller sebzeleri ile birlikte rokanın da yüksek tansiyon gibi kalp ve damar hastalıklarında koruyucu ve tedavisinde etkili olduğu klinik olarak gösterilmiş. Deneysel çalışmalarda yapraklarından elde edilen alkol özütün ülser tedavisinde etkili olduğu bu etkisini midede üreaz enzimini baskılayıp gösterdiği tespit edilmiş. Dolayısıyla roka yemenin ülsere yol açtığı bilinen bir bakteri olan helikobakterin (helicobacter pylori) midede yaşamasını önleyebileceğini gösteriyor.

KAN DAMARLARINI GENİŞLETİYOR 

banner41

Yeni bir araştırmada roka yapraklarının deney hayvanlarında yüksek tansiyonu nasıl düşürdüğü incelenmiş. Yüksek tansiyon oluşturmak için sıçanların besinlerine 4 hafta boyunca yüksek oranda tuz ilave edilmiş. Ardından roka verilen hayvanlarda kan basıncının belirgin şekilde düşürülebildiği, bu etkisini kan damarlarını genişleterek ve kalp kasının kasılmasını güçlendirerek gösterdiği tespit edilmiş. Sonuç olarak sofralarımızda roka yapraklarına sıklıkla yer vermemiz, sağlığımızı korumak ve sağlık sorunlarının tedavisinde yararlı olacaktır.

KARACİĞERİ ONARIYOR 

Yapılan başka bir bilimsel çalışmada roka yapraklarının alkollü özütünün iltihap giderici, kan sulandırıcı etkileri, tohumlarının alkollü özütünün ise karaciğer hasarını önlediği ortaya konulmuş. Diğer taraftan, tohumundan elde edilen yağ ise şeker hastalığında etkili bulunmuş.

banner22
Anahtar Kelimeler:
RokaFaydalarSağlıkBeslenmeHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vücut direncine karşı tavuk suyu çorbası!
Vücut direncine karşı tavuk suyu çorbası!
Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz?
Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz?
Türk Bilim insanlarından kanseri vücut sıcaklığından teşhis eden teknoloji
Türk Bilim insanlarından kanseri vücut sıcaklığından teşhis eden teknoloji

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim