Özellikle yaşlılık döneminde görülebilen saç beyazlaması, bazı kişilerde erken yaşlarda da yaşanabiliyor. Saç beyazlamasının sebebinin yaşlanma olduğu düşünülse de, beyazlıkların pek çok farklı sebebi olabiliyor. Bu sebepler arasında vitamin eksikliği, genetik yapı gibi durumlar bulunabiliyor. İşte saç beyazlaması nedenleri ve önleme yöntemi...

Saç beyazlaması nedenleri nelerdir?

Saç beyazlaması B12 vitamini eksikliği, ani şok, travma ve stres gibi farklı sebeplerden yaşanabilir. Çoğunlukla ilerleyen yaşlarda görülen saç beyazlığı bu sebeplerle erken yaşlarda da görülebilir. Saç beyazlaması herhangi bir tehlike içermezken, yine de görüntü olarak kişileri rahatsız edebilir.

Kişiler saç beyazlamasına kimyasal yöntem ve boyalarla çözüm bulmak istese de, bir çok kişi doğal yöntemlerle beyazlamanın önüne geçmek istiyor.

Saç beyazlaması nasıl önlenir?

Özellikle beslenme yetersizliği sebebiyle yaşanan saç beyazlamalarının altında B vitaminleri, demir, bakır ve iyotun yetersiz alınması yatmaktadır. Bu sebeple saçı erken beyazlamaya başlayan kişiler özellikle vitamin zengini olan besinleri sıkça tüketmeli ve A,E,C vitaminlerini bol bol almalıdır. Bu kişiler ekşi besinler yemelidir.

Balık yağı tüketimi önemli

Ayrıca karaciğer için faydalı olan balık yağı tüketimi de saç beyazlıklarına iyi gelmektedir. Yine yeşil yapraklı sebzeler bolca tüketilmeli ve havuç gibi beta karoten bulunduran içeren besinler sabah ve akşam öğünlerinde daha fazla tüketilmelidir.