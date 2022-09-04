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Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

Beyaz saç tellerimizin sorumlusu kimi zaman sadece yaş almamız veya genlerimiz değil. Sağlıksız besin grupları veya sağlıklı olduğu halde aşırıya kaçılan gıdalar bazen saçları beyazlatabilir.

04 Eylül 2022 Pazar 22:28
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Saç beyazlamasına neden olan gıdalar


Saçlarımız neden beyazlıyor?

Grileşme genetiktir - bazı insanlar ilk beyaz saçlarını daha erken keşfeder, diğerleri daha sonra. Bununla birlikte, dış etkiler de grileşmeye katkıda bulunur. Uzun süreli stres , ilaç kullanımı ve hatta diyet diğer nedenler olabilir.

SAÇ BEYAZLAMASINA NEDEN OLAN 3 GIDA

Bu 3 gıda saç tellerinin beyazlaşmasını teşvik eder ve kimyasal açıdan uyarır.

1. Şeker

Rafine şeker sadece bir besin maddesi olarak kabul edilmez, aynı zamanda doğal saç renginize de zarar verebilir. İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre , tatlı toksin , sağlıklı saç kökleri için gerekli olan vitamin ve besinlerin emilimini ve melanin pigmentinin işlevsel üretimini engelliyor. Ek olarak, sağlıklı saçlar için de önemli olan protein emilimi zarar görüyor.

2. Alkol

Aşırı ve düzenli alkol tüketimi, besin kaynağınız üzerinde ve birçok yönden olumsuz bir etkiye sahiptir. Alkol, mide ve bağırsaklarınızın astarına zarar verebilir, bu da besinlerden mineral ve vitamin emilimini etkiler. Hasarlı bir karaciğer de besinleri daha az emebilir. Bu durumda beyaz saç sonuç olabilir.

3. Hayvansal protein

Kaslarımızı korumak, hayati maddeleri taşımak ve ayrıca sağlıklı saçlar için proteine ​​​​ihtiyacımız var. Bununla birlikte, çok fazla hayvansal protein beyaz saçı teşvik edebilir. Çünkü vücut tarafından kullanılamayan protein ürik asit seviyenizi yükseltir.

Bu, sadece gut hastalığını değil aynı zamanda gri saçları da destekleyen hiperasiditeye yol açar. Bu, vücudun asitlenmeyi telafi etmek için mineral rezervlerini kullanması ile açıklanabilir. Sonuç olarak, besinler başka yerlerde  örneğin melanin üretiminde eksiktir.

Sağlıklı saç renginizi korumak için gerekli besin grupları

Doğal saç renginizin ve güzel, güçlü saçlarınızın mümkün olduğunca uzun süre keyfini çıkarmak istiyorsanız, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeli ve diğer şeylerin yanı sıra dengeli bir diyet uygulamalısınız. Bu nedenle sağlıklı saçlar için temel besinler;

*kalsiyum

*çinko

*B vitaminleri (B2 ve B3)

*selenyum

*bakır

*Omega-3 yağlı asitler

Son Güncelleme: 04.09.2022 22:32
Anahtar Kelimeler:
Saç BeyazlamasıGıda
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