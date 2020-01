Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat

Saçlı deride ortalama 100 bin adet saç bulunmakta ve erişkinlerde yıkanma ve taramaya bağlı olarak günde ortalama 50-100 adet saç teli dökülmesi normaldir. Genetik ve bazı hastalıklar dışında vitamin-mineral eksikliği saç dökülmesinin en önemli nedenlerinden biridir. İşte bu eksikliği gidermede etkili besinler:

A VİTAMİNİ: A vitamini saçların uzamasına yardımcı olur. Eksikliğinde saçlarda dökülme, saç derisinin kuruması ve kepeklenme görülür. Yumurta sarısı, patates, ıspanak, brokoli, havuç ve mercimek A vitamini açısından zengindir.

B VİTAMİNLERİ: B3 vitamini eksikliğinde saçlar güçsüzleşir, kırılır ve daha çabuk dökülür. Karaciğer, ton balığı, tavuk ve kırmızı et zengin B3 vitamini kaynağıdır. B7 vitamini saç için gerekli protein yapısının, keratinin oluşabilmesi için gereklidir. B7 (biotin) vitamininden zengin gıdalar olarak yumurta sarısı, karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler ve dut sayılabilir. B9 (folik asit) saç üreten hücrelerin yenilenmesini sağlar ve eksikliğinde saçlar geç uzar. Portakal, baklagiller, brokoli ve yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda folik asit içerir. B12 vitamini ise hücrelerin oksijenasyonu için gerekli olan bir vitamindir, bu yüzden saçın kök hücrelerinin beslenmesi için önemlidir. En önemli B12 vitamin kaynağı kırmızı ettir.

C VİTAMİNİ: Kollajen üretimi için gerekli olan C vitamini eksikliğinde saçlar çabuk kırılmaya başlar, görsel olarak parlaklığını yitirir ve güçsüz görünür. Portakal, greyfurt, mandalina, kivi, brokoli, çilek ve domates bol miktarda C vitamini içerir.

D VİTAMİNİ: Düşük vitamin D düzeyleri ile saç dökülmesi arasında ilişki var. Çünkü D vitamini yeni saç köklerinin oluşumuna yardımcıdır. D vitamini vücutta güneş ışığı sayesinde üretilir. Ayrıca yağlı balıklarda ve bazı mantar çeşitlerinde de D vitamini bulunur.

E VİTAMİNİ: Yeni saç hücrelerinin üretimine, var olanların ise onarımına katkıda bulunur. Eksikliğinde saçlar geç uzar, dökülür ve kırılır. Buğday, yulaf, marul, kereviz, ıspanak, soya fasulyesi yağı, mısır yağı, ceviz, arı sütü, tere, mısır, maydanoz ve lahana E vitamini kaynaklarıdır.

DEMİR: Demir eksikliği kansızlığa neden olur ve bu da saç dökülmesinin temel nedeni olarak bilinir. Demir bakımından zengin gıdalar; yumurta, kırmızı et, ıspanak, mercimek ve midyedir.

ÇİNKO: Saçların uzamasında, onarımında keratin oluşumunda önemli role sahiptir. Eksikliği gibi fazla tüketimi de saç dökülmesine neden olabilir. Et, ıspanak, mercimek, kabak çekirdeği ve buğday tohumu çinko bakımından zengindir.

BAKIR: Saç gelişiminde, özellikle saç renginde önemli olan bir mineraldir. Vücutta bakır eksikliği varsa saçlar çabuk kırılır ve parlaklığını kaybeder. Sarımsak, maydanoz, ıspanak, karalahana, pazı, kuşkonmaz, pırasa, rezene, patlıcan, karabiber, böbrek, ciğer, ay çekirdeği, bal kabağı, mercimek, lahana, fesleğen, kivi, brokoli, ceviz, tofu, kabak çekirdeği, frambuaz, pancar bakır yönünden zengindir.