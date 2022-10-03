Saç dökülmesine artık son!

Saçlarınız dökülüyorsa hemen üzülmek ve karamsar olmak yerine doğal yöntemlere bir şans verebilirsiniz.

Saçlarınızın dökülmesinden şikayetçiyseniz ve saçlarınızı güçlendirmenin yollarını arıyorsanız doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Saçları besleyen ve sağlıklı uzamalarını sağlayan birkaç basit ipucu ile sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

1- SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN DÜZENLİ BESLENİN

Güçlü saçlara sahip olmak ve saç dökülmesini durdurmak istiyorsanız beslenme düzeninize dikkat etmeniz gerekir.

Sağlıklı ve vitamin bakımından zengin besinlerle güçlü saçlarınız olabilir. Sağlıklı saçlar için ve dökülmesini engellemek için balık, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ya da tavuk gibi besinleri tüketebilirsiniz. İçerisinde sağlıklı yağlar barındıran badem, ceviz ve fındık gibi besinleri de beslenme listenizden eksik etmeyin.

2- STRESTEN UZAK DURUN

Stres saç dökülmesini tetikler. İş hayatınızda ya da özel hayatınızda yaşadığınız stresi önlemek için kendinize yeni yöntemler geliştirmeniz gerekir.

Stresle başa çıkmanın yollarını bularak kendinize yeni hobiler edinerek ve zihninizi boşaltarak daha huzurlu hissedebilirsiniz. Stresle başa çıkmayı öğrendiğinizde saç dökülmenizde de azalmalar meydana gelir.

3-ZEYTİNYAĞI İLE SAÇ KÖKLERİNİ BESLEYİN

Saç dökülmesini önlemek için doğal yağlardan faydalanabilirsiniz. Zeytinyağı saçları kökten uca besleyen doğal yağlar arasında yer alır.

Düzenli olarak zeytinyağı kullanarak saç dökülmesini durdurabilirsiniz. Zeytinyağı saç köklerini besler. Saç diplerini nemlendirerek kepek oluşumunu engeller. Saçların güçlü ve sağlıklı uzamasını sağlar.

Zeytinyağını haftada 1 ya da 2 kez saç diplerine masaj yaparak uygulayın. 35- 40 dakika beklettikten sonra saçlarınızı güzelce arındırın.

4- SAÇLARINIZI DOĞRU TARAYIN

Saçlarınızı gereğinden fazla taramak ya da çok sert taramak saçın doğal dokusuna zarar verir. Saçlarınızı sert ve sık taramak saçlarınızın koparak dökülmesine sebep olur.

Bu sebeple saçlarınıza olabildiğince nazik davranmanız gerekir. Saçlarınıza kullanacağınız tarağın yapısına da ekstra dikkat edin. Geniş aralıklı tarakları tercih edin.