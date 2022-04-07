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Saç dökülmesini önler! Suyu ne sivilce bırakır ne egzama

Mevsimi gelen Çiriş otunun bağışıklığı güçlendirmesinden saç dökülmesine, cilt sorunlarından enfeksiyonların iyileşmesine kadar etkili olduğu biliniyor. Uzmanlar özellikle bu otun, C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, idrar yolu enfeksiyonlarının hızla iyileşmesini sağladığını, sivilce, egzama gibi cildiye rahatsızlıklarının iyileşme sürecine önemli katkılar sunduğunu aktarıyor.

07 Nisan 2022 Perşembe 10:47
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Saç dökülmesini önler! Suyu ne sivilce bırakır ne egzama
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İlkbahar mevsiminde dağlarda yetişen çiriş otu bin derde deva. Hem kendisi hem de suyu sivilce gibi vücuttaki birçok sorunu hallediyor. Çiriş otu sivilcelerden bağışıklığa kadar tedavi edici bir bitki. Hem sofralarda yemek olarak bulunuyor hem de suyu cilde şifa oluyor.

İHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş'ta ilkbahar mevsiminde dağlarda yetişen ve yöresel yemeklerde kullanılan çiriş otu, sofraları süslemeye başladı.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI

  • C vitamini açısından zengindir.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Hastalıklardan korur.
  • İdrar yolu enfeksiyonlarının iyileşmesini hızlandırır.
  • Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlar.
  • Saç dökülmelerini azaltır, saç köklerinin daha güçlü olmasına destek olur.
  • Basur rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkilerde bulunur.

ÇİRİŞ OTU NEREDE YETİŞİR?

Göksun ilçesi Değirmendere dağlarında ve yüksek dağların pek çok yerlerinde yetişen çiriş otu, sofralara renk katarken; eğitimci, araştırmacı yazar Halil İbrahim Algan, çiriş otu hakkında şu bilgileri verdi:

"Değirmendere çirişinin özelliği ise yüksek noktalarda bulunması uzun süre dayanması, hoş bir tadın olmasının yanı sıra kayalıkların arasında bulunduğundan vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip. Şu anda kilosu 20 TL'den satılıyor. Göksun'da yemek olarak börek, boranı, pilav ve kışlık konservesi yapılmakta. Çiriş otunu aldıktan sonraysa dilerseniz çeşit çeşit kavurmasını, dilerseniz de farklı malzemelerle zenginleştirebileceğiniz otlu börekler yapabiliyorsunuz."

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