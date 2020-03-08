Saç dökülmesinin nedeni

Saçlarınız dökülüyorsa, ne kadar dinlenseniz de yorgunluktan bir türlü kurtulamıyor, sürekli halsizlik yaşıyorsanız, enerjiniz düşük ve konsantrasyonunuz bozuksa nedeni demir eksikliği olabilir. Demir eksikliği toplumda fazla önemsenmiyor ancak birçok sistemin işleyişinde rol alan demirin vücutta olması gereken miktarın altına düşmesi en başta kalbi vuruyor. Özellikle de kadınlarda kalp yetmezliğinin önde gelen nedenleri arasında demir eksikliği de bulunuyor.