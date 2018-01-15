Saç ektirirken dikkat!

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Küçüker, "Saç ektirmek isteyen kişiler sadece reklamına aldanarak, araştırmadan kendilerini bir apartman dairesinde uygulama yaptırırken bulabilmektedirler" dedi.

İHA'nın haberine göre; erkeklerin en sık yaptırdığı estetik uygulamaların başında saç ekiminin geldiğini belirten Doç. Dr. İsmail Küçüker, saç ektirmenin, kişilerin kendilerini daha genç hissetmelerini ve özgüven eksikliğinden kurtulmalarını sağlayan olan önemli bir işlem olduğunu söyledi.

SAÇ EKİMİ ORTALAMA 6-8 SAAT SÜRÜYOR

Saç dökülmesinin; genetik, hormonal değişiklikler ve sebebi belli olmayan durumlarla oluşan, erkekler kadar kadınlarda da fiziksel ve buna bağlı olarak da psikolojik sorunlara sebep olan bir durum olduğunu belirten Doç. Dr. Küçüker, "Hem erkeklerde hem de kadınlarda uygulanabilen ve lokal anestezi altında yapılan saç ekimi ortalama olarak 6-8 saat aralığında sürmektedir ve hasta aynı gün taburcu olmaktadır. Teknolojinin de hızlı gelişimi ile yeni yöntem ve metotlarla amaç doğal ve estetik bir görünüme kavuşmaktır. Saç ekimi tamamen dökülmüş ya da seyrelmiş alanlara uygulanabilir. Ekilen saçlar, genetik olarak dökülmemeye kodlanmış bölgeden alındıkları için hayat boyu kalıcıdırlar. Ülkemizde saç ekimi uygulamalarının dünya standartlarına göre en üst seviyede yapıldığını için yurt dışından ciddi sayıda insanlar saç ekimi için Türkiye'yi tercih etmektedir" şeklinde konuştu.

SAÇ EKİMİ HASTANE ORTAMINDA YAPILMALI

Uygulamanın önemli olduğunu belirten Küçüker, "Saç ekimi uygulaması yaptırmayı düşünenlerin birinci sırada dikkat etmeleri gereken konu uygulamanın hastane ortamında yapılmasıdır. Maalesef bu durum ülkemizde çok fazla suistimal edildiği için ekim yaptırmayı düşünen kişiler sadece reklamına aldanarak dahi araştırmadan kendilerini bir apartman dairesinde uygulama yaptırırken bulabilmektedirler. Sağlığınız için tehdit oluşturabilecek durumlarla karşılaşmamanız adına merkez seçiminde çok dikkatli olunması gerekmektedir. Saç ekimi için belirli bir yaş kriteri yoktur. Kellik oluşmuş 17 yaşındaki bir gençte saç ekimi yaptırabilir, 70 yaşındaki bir kişide" diye konuştu.