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Saç teli kalınlığında stent geliştirildi

Çinli bilim insanları koroner kalp hastalığının tedavisinde etkili olması beklenen saç teli kalınlığında stent geliştirdi.

11 Eylül 2018 Salı 10:19
Saç teli kalınlığında stent geliştirildi

Şinhua ajansının haberine göre, Şanghay merkezli MicroPort Scientific Corporation adında bir Çinli sağlık şirketi, kalbe giden damarların daralması veya tıkanması sonucu ortaya çıkan koroner kalp hastalığına yönelik, yaklaşık bir insanın saç teli inceliği olarak da ifade edilen 86 mikron kalınlığında kalp stenti geliştirdi.

Şirketin 15 yılda geliştirdiği Firehawk adlı cihaza, ilgili hastalığı tedavi etmek için gerekli ilaçlar, lazer yardımıyla gömülerek çok küçük boyutlarda yerleştiriliyor.

Bu sayede, implant yapılması sırasında ilacın cihaz içinden çıkarak dağılmasının önüne geçiliyor. Stent, istenilen dozda ilacı, hastanın kalp ve damar hastalıklarında müdahale edilmesi gereken noktaya yüksek kesinlikle iletiyor. Bunun implant tedavisinde dönüm noktası olabileceği ifade ediliyor.

AVRUPA'DA 21 HASTANEDE KLİNİK DENEYLER YAPILDI

Yapısında polimer bir teknoloji kullanılan cihazın etkin tasarımı, implant sırasında ilacın farklı noktalara sızmasını engelleyerek olası yan etkilere meydan vermiyor.

Avrupa'nın da ilgisini çeken Firehawk, 2015-16 yılları arasında İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika, İtalya, Hollanda, Polonya, Almanya ve Danimarka'da 21 hastanede klinik deneylere tabi tutuldu. Söz konusu ülkelerden 1653 hastaya uygulanan stent implantı, başarılı sonuçlar verdi.

Firehawk'ın klinik deneylerinin sonucu, geçen hafta başında dünyanın önde gelen sağlık dergilerinden The Lancet'de yayınlandı.

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ÇinSaç TeliStentSağlıkKalp HastalığıHaber
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