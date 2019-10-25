Saçlar nasıl gürleşir? Saçların gürleşmesi için ne yemeli?

Kadınlarda yaşanan hamilelik dönemi saç dökülmesi sorunu olabileceği gibi sağlık sorunları ve kullanılan ilaçlar saç dökülmelerine neden olabilir. Saçların canlı olduğu unutulmamalı ve yapılan işlemlerinde zarar vereceği gözden kaçmamalıdır. Saçlarda tıpkı cilt gibi vitamin ve minerallere ihtiyaç duyarlar. Yeterli ve dengeli beslenme hayatımızın büyük bölümünde sağlık problemleri yaşamamızı engellerken güzelliğimize de bir o kadar katkı sağlamaktadır.

SAÇLARIN GÜRLEŞMESİ İÇİN NELER YENMELİ?

Saçlarda ki güçsüzlük, tırnaklardaki kırımalar ve ciltte oluşan kuruma ve pul pul dökülmelerin altında eksik beslenme sorunları yatıyor olabilir. Beslenme sorunlarınızı ortadan kaldırarak saçlarınızın gürleşmesini sağlayabilirsiniz. Bunu sağlamak için kırmızı et, beyaz et, meyve ve sebzeler, yeşil yapraklı yiyecekleri sofralarımızdan eksik etmemeliyiz. İşte saçların gürleşmesi için ne tür besinler yemeliyiz? Bunlar neler mi merak ediyorsanız bu haberi mutlaka okumalısınız.

YUMURTA

Kahvaltılarımızın olmazsa olmazı yumurta yüksek miktarda protein içeriği ile besin maddelerini yeterli olarak almamızı sağlayan yiyecekler arasında yerini almaktadır. Biotin, demir, omega 6 yağ asidi, protein ve çinkodan zengin besin olan yumurta saçların hızlı uzamasına yardımcı olurken sağlıklı ve güçlü olmasına yardımcı oluyor. Çeşit çeşit tarifleri bulunan yumurtayı günlük hayatımızdan eksik etmemeliyiz. Kolestrol sorunu yaşamak adına sarısından vazgeçmeyin sarısı saçların uzamasını sağlayan biotin içermektedir.

SOMON

Saçların ve cildin derinlemesine nem ihtiyacını karşılayan somon omega-3 yağ asidinden zengin bir besindir. Yenildiği anda vücuda güç sağlayan bu besin birçok hastalıktan korunmaya yardımcı olabiliyor. Somonu düzenli olarak haftada 2-3 kez tüketmek saç sorunlarınızın ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

BADEM

Badem saç uzamasını hızlandıran ve saç dökülmelerini önleyen en iyi kuruyemişlerden biridir. Badem içeriğindeki omega-3 yağ asitlerinden zengin bir besinken sağlıklı bir saç derisine yardımcı olabiliyor. E vitamini içeren badem saçların parlak, dolgun ve kuvvetli olmasını sağlamaktadır.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

A VE C vitamini açısından zengin olan ıspanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler sebum üretimini dengelemeye yardımcı oluyor. Adeta saç kremi görevi gören bu sağlıklı yiyecekler vücut direncini arttırıp hastalıklara karşı koruyor.

KIRMIZI ET

Kırmızı et kansızlık sorunlarını ortadan kaldırır. Demir eksikliğinde yaşanan saç dökülmeleri ile kırmızı et tüketerek saçlarınızın yeniden çıkmasını ve güçlenmesini sağlayabilirsiniz.