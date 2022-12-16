Sadece bir kaşıkta mucize

Diyabet ve kolesterol hastalarının sağlıklı olabilmek ve başka hastalıklardan korunmak için beslenme düzenlerine ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle yağlı ve şekerli gıdalar bu hastalar için büyük risk oluşturuyor. Bununla birlikte, yeni bir çalışma, kardiyometabolik etkinin gözünde tüm şeker türlerinin eşit şekilde oluşturulmadığını öne sürüyor.

ŞEKER KAYNAĞINIZI DEĞİŞTİRİN

Araştırmanın arkasındaki araştırmacılar, her zamanki şeker kaynağınızı çiğ bal ile değiştirmenin, kan şekerinizi düşürmeye ve LDL kolesterolünüzü iyileştirmeye yardımcı olarak şeker alımınızdan en iyi şekilde yararlanabileceğini söylüyor.

ÇOK FAZLA ŞEKER CİDDİ SORUNLARA YOL AÇIYOR

Çoğu insan, doymuş yağın LDL veya "kötü" kolesterol seviyeleri üzerindeki zararlı etkilerinin farkındadır, ancak uzmanlar, aşırı şeker içeren bir diyet yemenin de benzer bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor. Yağlı kolesterol birikintileri arterlerin duvarlarında biriktikçe kan akışını engelleyebilirler. Sonuç olarak, bu, kan pıhtılaşması, kalp krizi veya inme dahil olmak üzere bir dizi büyük tıbbi acil duruma yol açabilir.

Cleveland Clinic , LDL seviyenizi yükseltmenin yanı sıra, çok fazla ilave şeker yemenin HDL'nizi veya "iyi" kolesterolünüzü düşürebileceğini ve trigliserit seviyenizi yükseltebileceğini açıklıyor. Bu, arterlerin ve arter duvarlarının zamanla sertleşmesine neden olabilir.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Nutrition Review dergisinde Kasım 2022'de yayınlanan bir çalışma, 1.100'den fazla sağlıklı deneği içeren 18 kontrollü beslenme denemesi üzerinde bir meta-analiz gerçekleştirdi . Araştırmacılar, ham balın ve monofloral balın kalp üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu, kan şekerini ve LDL kolesterolü düşük tutmaya yardımcı olduğunu bulmuşlardır.

ÇALIŞMA SONUÇLARI ŞAŞIRTICI

Çalışmada araştırmacı ve Toronto Üniversitesi Temerty Tıp Fakültesi'nde beslenme bilimleri alanında araştırma görevlisi olan Tauseef Khan , U of T News'e "Bu sonuçlar şaşırtıcı, çünkü balın yaklaşık yüzde 80'i şekerdir" dedi. "Fakat bal aynı zamanda yaygın ve nadir şekerler, proteinler, organik asitler ve sağlık açısından büyük olasılıkla faydaları olan diğer biyoaktif bileşiklerden oluşan karmaşık bir bileşimdir ."

Çalışmanın baş araştırmacısı ve Unity Health Toronto'da klinisyen-bilim insanı John Sievenpiper , "Halk sağlığı ve beslenme uzmanları arasında uzun süredir 'şeker şekerdir' sözü kullanılıyor" dedi. "Bu sonuçlar, durumun böyle olmadığını gösteriyor ve beslenme kılavuzlarında balın serbest veya ilave şeker olarak tanımlanmasına ara vermeleri gerekiyor."

ARAŞTIRMA SAĞLIKLI BESLENEN KİŞİLERLE YAPILDI

Araştırmacıların bulgularında çok önemli bir uyarı vardı: Çalışma konuları çoğunlukla besleyici diyetler uygulayan sağlıklı bireylerdi. Katılımlarının bir koşulu, eklenen şekerlerin günlük kalorilerinin yüzde 10'undan azını oluşturmasıydı. Bu, düşük genel şeker alımını sürdürmenin, düşük kan şekeri ve düşük LDL kolesterolü korumada hala önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.

SOFRA ŞEKERİ YERİNE BALI TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

Khan, Medical News Today'e "Şu anda şekerden kaçınıyorsanız bal yemeye başlamanız gerektiğini söylemiyoruz" dedi. "Sofra şekeri, şurup veya başka bir tatlandırıcı kullanıyorsanız, bu şekerleri bal için değiştirmek kardiyometabolik riskleri azaltabilir."

BALIN ÇEŞİTLİ FAYDALARI BULUNUYOR

Mayo Clinic'e göre, diyetinize diğer şeker türleri yerine bal eklemenin birkaç ek faydası olabilir. Bal, daha düşük kalp hastalığı riski ve kardiyometabolik risk faktörleri ile ilişkili olmasının yanı sıra, öksürük baskılayıcı olarak da işlev görebilir, gastrointestinal semptomları iyileştirebilir, nörolojik hastalıkları iyileştirebilir ve yaralar ve yanıklar için topikal rahatlama sağlayabilir. Pastörize edilmemiş ve antioksidanlar açısından daha zengin olma eğiliminde olan ham bal, faydalarını artırabilir.