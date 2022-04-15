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Sadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyor

Kronik yorgunluk günümüzün en çok şikayet edilen problemlerinden biri. Kronik yorgunlukla beraber vücudun direnci düşer ve hastalıklara davetiye çıkar! Sabahları kahve içiyorsanız vereceğimiz küçük bir tüyo ile bunların önüne geçebilir hatta enerjinize enerji katabilirsiniz. Yurt dışında her geçen gün daha da popüler hale gelen bu içecek herkese çok iyi gelecek...

15 Nisan 2022 Cuma 09:48
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Sadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyor

Sabahları kahve içmeyi seviyorsanız içine iki kaşık portakal suyu eklemeyi düşündünüz mü hiç? Muhtemelen düşünmediniz ama mükemmel etkilerini öğrenince artık o şekilde içmeye başlayacaksınız. Kulağa biraz farklı gelse de yurt dışında giderek yaygınlaşan bu içecek sağlığınız için de oldukça faydalı. Size yeni bir yöntem olarak önereceğimiz portakallı kahve hem hafif tadı hem de yararları ile favoriniz olmaya aday.

PORTAKAL SUYU KAHVE KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Portakal içeriğinde doğal olarak meyve şekeri barındırır. Acı kahve ile karıştığında hafif, tatlımsı bir tada sahip olur. Yapımı da oldukça kolay olan bu tarif, evdeki malzemelerle kolayca yapılabilir.

Gerekli malzemeler İhtiyacınız olan iki ana bileşen bulunuyor. Portakal suyunu marketten hazır olarak satın alabilir ya da evde taze olarak sıkabilirsiniz. Taze sıkılmış portakal suyunun hazır olandan daha lezzetli ve faydalı olduğu bilinse de vakti olmayanlar için de hazır seçeneği bulunuyor.

Diğer ihtiyacınız olan ise espresso gibi sert bir kahve. Evde kahve makinanız bulunuyorsa kapsül veya toz olarak hazırlayacağınız espressonun yanında satın alacağınız bir moka pot da kullanabilirsiniz. Tüm bu seçeneklere ek olarak marketlerde satılan hazır cold brew kahvesi de işinizi görecektir.

Yaz aylarının da gelmesiyle hem tatlı hem serinletici bir içecek olarak tüketebileceğiniz portakal sulu kahve, buzla da hazırlanabilir.

2 shot espressonuzu hazırlayın.

Buz kullanacaksanız önce buzları bardağınıza yerleştirin.

Püf noktası Espresso dışında kahve kullanacaksanız portakal suyunun üzerine kahveyi eklemek için kaşık kullanın. Bu sayede portakal suyu ile karışmasını önleyebilirsiniz.

PORTAKAL SUYU VE KAHVE KARIŞIMININ FAYDALARI

Kahve metabolizmanızı hızlandırıp yağ yakımını kolaylaştırırken C vitamini deposu olan portakal ise bağışıklığınızı güçlendirir. Bu iki besini bir arada tüketmek size çok yönlü yararlı bir etki sağlar. Vücudun yağ yakmasını, iştahın azalmasını ve hücre yenileyici etkisinden yararlanarak dinç kalmayı sağlayan kahve, obezite ve kronik yorgunluğa karşı oldukça etkili. Portakalın faydaları ile de birleşince detoks etkili sağlıklı bir içecek oluyor.

ZARARI VAR MIDIR?

Hem portakal suyunu hem de kahveyi aynı anda tüketmek kulağa mide için zararlı gibi gelebilir. Ancak bu içecekler hemen her gün kahvaltıda tükettiğimiz besinlerdir. Eğer şimdiye kadar tüketimi size rahatsızlık vermediyse ikisini karıştırarak tüketmenin de bir zararı olmaz.

Bir diğer kaygı ise dişlere zararı olup olmadığı yönünde. Normal şartlarda kahvaltı yaptıktan sonra yarım saat boyunca dişlerin fırçalanması önerilmemektedir. Tükettiğiniz besinlerin içeriğinde bulunan asit nedeniyle diş minesi yumuşar ve bu süreçte fırçalanan diş zarar görür. Aynı durum bu içecek için de geçerli. Tükettikten sonra yarım saat boyunca dişlerinizi fırçalamazsanız ağız sağlığınız açısından da bir sorun teşkil etmez.

Bu tip içeceklerin mide hastalığı veya hassasiyeti bulunan kişiler için uygun olmadığını belirtmekte fayda var. Ülser gibi bir mide rahatsızlığına sahipseniz tüketmeden önce doktorunuza danışmanız daha sağlıklı olacaktır.

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