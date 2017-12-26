Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112007
ALTIN
157.138
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0958
EURO
4.5264
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
El terlemesi nasıl geçer?
Elleriniz sürekli terliyor mu?
Sık sık hastalanıyorsanız sebebi bu olabilir
Sık hastalanıyorsanız dikkat!
Her sabah zerdeçal suyu içmek için birçok neden var
Her sabah zerdeçal içerseniz...
Uzaya otel yapıyorlar!
Uzaya otel yapıyorlar!
banner34

Sadece yılbaşında değil tüm yıl tüketin!

banner35

Hindi eti, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor ve mutluluk hormonu salgılanmasını sağlıyor...

26 Aralık 2017 Salı 13:36
Sadece yılbaşında değil tüm yıl tüketin!
banner10

Her yılbaşı zamanı hindi, çeşit çeşit tariflerle gündeme geliyor. Ancak bir süreliğine popüler olan bu zengin besin kaynağı, sene boyunca ülkemizde yeteri kadar tüketilmiyor. İnsan sağlığı için içerdiği vitamin ve minerallerle birçok protein kaynağından daha yararlı olan hindi eti, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor ve mutluluk hormonu salgılanmasını sağlıyor. Hindi etinin faydalarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Ezgi Mumcu anlattı.

DÜŞÜK YAĞ ORANIYLA KALP DOSTU 

Özellikle yılbaşı sofralarında birinci sırada yer alan hindi eti; insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Hem yağ hem de kolesterol açısından diğer etlerden daha düşük içeriğe sahipken, tavuk ve sığır etinden daha fazla protein içeren daha ekonomik bir protein kaynağıdır. Hindi eti düşük yağ oranıyla kalbin dostudur. Yani hindi etinde bulunan yağ, kırmızı etteki yağın yarısı kadardır. Bu nedenle, hindi etinin günlük yaşamda da sofralarda sıklıkla yer alması gerekmektedir. Sodyum içeriğinin düşük olması diyetler içinde hindi etini uygun kılmaktadır.

ZİHNİ GÜÇLENDİRİYOR, KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Hindi eti, besini mevcut enerjiye dönüştürmeyi kolaylaştıran vitaminler ve mineraller açısından son derece zengindir. Zihni güçlendiren, ayrıca sinir sistemi işlevleri açısından önemli olan niasin (B3 vitamini), bağışıklık sisteminin sağlığı için gerekli olan B6 vitamini içermektedir. Demir mineralinden de oldukça zengindir ve kansızlığa karşı düşük kolesterol oranıyla sağlıklı bir seçenektir. Magnezyum, kalsiyum ve çinko mineralleri bu sağlıklı besin kaynağında bulunmaktadır. Fosfor da yine hindi etinde bol bulunan, kemik ve diş oluşumunda çok önemli ve yararlı bir mineraldir. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor

Hindi eti, selenyum da ihtiva etmektedir. Selenyum tiroit bezinin çalışmasını ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlamaktadır. Zengin bir protein kaynağı olan hindi eti, insan sağlığı açısından çok faydalıdır. Aynı zamanda doğal bir aminoasit olan triptofan kaynağıdır. İnsan vücudunun üretemediği bu aminoasit serotonin adı verilen mutluluk hormonunun salınımını uyarmakta ve de uykuya dalmayı kolaylaştırmaktadır.

VÜCUT YAŞLANMASINI GECİKTİRİYOR

Bir porsiyon hindi eti günlük tavsiye edilen folik asit (B9) ihtiyacını büyük oranda karşılayabilmektedir. Hamileler için çok önemlidir ve anne karnındaki bebekleri doğum sakatlıklarına karşı korumaktadır. Yine bir porsiyon hindi eti kişilerin günlük B12 ihtiyacını karşılayabilmektedir. B12 vitamini hücre gelişimi ve kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını sağlayarak kansızlığın önlemektedir. Güçlü bir antioksidandır ve yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını geciktirmektedir.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
Yanlış seçilen temizlik malzemesine dikkat!
Yanlış seçilen temizlik malzemesine dikkat!
El terlemesi nasıl geçer?
El terlemesi nasıl geçer?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim