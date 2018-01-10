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Sağlığa altın dokunuş, zerdeçal

AksuVital Arge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım yapılan araştırmalar sonucu zerdeçalın mide dostu, mikrop, mantar ve virüs öldürücü, gaz giderici, safra salınımı arttırıcı, vücudu temizleyici ve karaciğer koruyucu özelliklerinin bulunduğunu belirtti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:31
Sağlığa altın dokunuş, zerdeçal
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AksuVital Arge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, zerdeçal hakkında bilgi verdi. Yıldırım, zerdeçalın, Türkiye’de ‘Hint safranı’ olarak ta bilindiğini ve altın sarısı renkte bir bitki çeşidi olduğunu söyledi. Yıldırım, zerdeçalın sağlık ile ilgili yapılan çalışmaların gün geçtikçe arttığını ve toz, kapsül, sıvı ekstre ve çay şeklinde kullanılabilir, cilde merhem şeklinde sürülebildiğini dile getirdi.

Yıldırım, zerdeçal hakkında şu bilgileri verdi: “Zerdeçal aktif bileşenleri kurkuminoidlerdir. Çok çeşitli etkileri olmakla birlikte yapılan çalışmalar sonucu; mide dostu, mikrop, mantar ve virüs öldürücü, gaz giderici, safra salınımı arttırıcı, vücudu temizleyici ve karaciğer koruyucu özelliği keşfedilmiştir. Tüm bu özelliklerinin yanında zerdeçal bitkisi kanserden korumada tam bir sağlık savaşçısıdır. Ölümcül olduğu bilinen pankreas kanseri üzerinde yapılan bir çalışmada, pankreas kanseri teşhisi konulmuş deneklere zerdeçalın etken maddesi olan kurkuminoit karışımı verilmiş ve sonuçlar incelenmiştir. Araştırma sonucunda bazı hastalarda kanser gelişiminin yavaşladığı ya da durduğu gözlemlenmiştir.”

Alzheimer hastalığına etkisi

Zerdeçaldaki sarı renkli aktif kurkumin bileşenlerinin beyinde plak birikimini engellediğinin keşfedildiğini aktaran Yıldırım, “Yıkıcı protein parçaları hafıza kaybına yol açan Alzheimer hastalığına sebep olmaktadır ve zerdeçalın bu etkiyi azalttığı görülmektedir. Ayrıca dünyanın birçok yerinde kurkuminin kolorektal, pankreas kanseri, Alzheimer, sedef hastalığı, eklem iltihabına karşı etkileri üzerine araştırmalar yapılmaktadır” dedi.

“Gebelerin ve emzirenlerin zerdeçal kullanmaması gerekmektedir”

Gebelerin ve emzirenlerin zerdeçal kullanmaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, “Birçok hastalığa şifası bulunan zerdeçalla ilgili dikkat edilmesi gereken noktanın ise safra taşı olan ve diyabet hastaları ilaç etkileşimleri söz konusu olabileceğinden bir uzmana danışmadan kullanılmamalıdır. Gebelerin ve emzirenlerin zerdeçal kullanmaması gerekmektedir” şeklinde konuştu. 

İhlas Haber Ajansı

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