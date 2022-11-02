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Sağlığı bozan en kötü 5 sabah alışkanlığı

Sabah uyandığınızda midemiz boşken o saatte ne yiyip ne içtiğinizle ilgili bazı kurallara uymak çok önemlidir. Sabah alışkanlıklarınız, sağlığınız üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir.

02 Kasım 2022 Çarşamba 23:51
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Sağlığı bozan en kötü 5 sabah alışkanlığı



Her zaman farkında olmayabilirsiniz ancak her gün kötü alışkanlıklarınız sağlığınızı bozuyor olabilir.

Sağlıklı olmak için tüm yiyecek seçimleriniz önemlidir ve kahvaltı günün ilk öğünü olduğundan, lif ve antioksidanlar dahil tüm sağlıklı yiyecekleri seçmeye özen göstermek gerekir.

İyi bir kahvaltı haricinde de sabahları yapmanız gereken birçok sağlıklı alışkanlık vardır. Öte yandan, yapmamanız gereken ve sağlığı bozan kötü davarnışlar da vardır.

Peki, onları nasıl tanıyabilir ve onlardan nasıl kurtulabilirsiniz? İşte en yaygın 5 kötü alışkanlık.

Ağrı kesici almayın

Aspirin veya parasetamol içeren ilaçları aç karnına almamak daha iyidir. Çünkü sadece etkinlikleri azalmakla kalmaz, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilirler.

Herhangi bir nedenle yemek yiyemiyorsanız, sadece küçük bir miktar alın ve su yerine bir bardak süt için.

Kahve içmeyin

Aç karnına kahve içmek de iyi bir fikir değildir. Kafeinsiz olanlar bile mide asidi üretimini uyarır ve aç karnına kahve içmek vücuttaki serotonin seviyesini azaltabilir.

Tüm bunlar gün boyu kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir.

Alkol içmeyin

Aç karnına alkol içmek büyük bir hatadır, çünkü alkol midenin mukoza zarından çok daha hızlı emilir. Ek olarak, bozulması da yavaşlar, bu nedenle sadece böbreklerinize, kalbinize ve karaciğerinize zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sakız çiğnemeyin

Sakız çiğnerken, boş midenin mukoza zarını tahriş edebilen sindirim suları üretilir ve bu da uzun vadede sindirim sistemi hastalıklarına yol açabilir.

Araştırmalara göre, çok sakız çiğneyen insanların daha az sağlıklı yemeye ve çok fazla fast food yemeye meyilli olduğu ortaya çıkmıştır.

Alışveriş yapmayın

Alışveriş listesi yazmayın veya aç karnına alışverişe çıkmayın. Çeşitli araştırmalar, aç karnına alışveriş yapıldığında veya liste yazıldığında daha fazla gereksiz şeyler almaya, ihtiyacımızdan daha fazla şey almaya ve alışveriş sepetimizi sağlıksız yiyeceklerle doldurmaya daha meyilli olduğumuzu gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
MideSağlıkBesin
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