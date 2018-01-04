Sağlığın küçük mücevheri...

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, kabuğu ile birlikte yenilen tek narenciye çeşidi olan Kamkatın sağlık açısından oldukça faydalı bir besin olduğunu söyledi. Özellikle tansiyon ve kolesterol düşürmede birebirdir.

Kamkat’ın Portakal, mandalina ve limon familyasından olan bir meyve olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, “Bu meyveler grubundan olsa da kabuğu ile tüketmeniz daha önemlidir. Kokusu hepimizin sevdiği bergamotu andırmaktadır.

Özellikle tatlı ihtiyacını bastıran meyvelerden biridir. C vitamini içeriği yüksek olan kamkat güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeni ile hastalıklara karşı vücudunuzu koruyucu etkisi bulunmaktadır.Kabuğu ile birlikte tüketilmesi enfeksiyonlara karşı vücudunuzun güçsüz kalmanızı engeller ve hasta olmanızı engeller.

A vitamini içeriğinin yüksek olmasının yanı sıra B1, B2 ve B3 vitamini içeriği de yüksektir. Bu vitaminlerin yüksek olması sinir sisteminizin düzenli çalışmasına katkısı vardır. Kalsiyum içeriği yüksek olan kamkat, kemik ve diş sağlığı içinde önemli bir meyvedir.Yüksek kolesterolü olan kişiler için düzenli tüketilmesi önerilir.

Bu şekilde kolesterolünüzde uzun süreli düşüşler yaşarsınız. Aynı şekilde tansiyon problemi olan bireyler içinde tüketilmelidir. Değişik bir aroması olması nedeni ile reçel ve marmelat olarak tüketilir. Ayrıca meyve suyu ve sos olarak da tüketilmektedir. Kabuğu ile birlikte salatalarınıza doğraya da bilirsiniz.” Diye konuştu.

