Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115491
ALTIN
158.874
DOLAR
3.7488
STERLİN
5.0786
EURO
4.5233
Cep telefonu ile uyumanın korkunç zararları!
Cep telefonu ile uyumanın korkunç...
Spora başlayacaklar buna dikkat!
Spora başlayacaklar buna dikkat!
Altı aylık hamile olduğuna inandıramıyor
Altı aylık hamile olduğuna inandıramıyor
Günde 1 bardak kahve içen erkeklerde...
Günde 1 bardak kahve içen...
Sağlığın küçük mücevheri...
Sağlığın küçük mücevheri...
banner34

Sağlığın küçük mücevheri...

banner35

Sağlığın küçük mücevheri... Kabuğu ile birlikte yenilen tek narenciye çeşidi..

04 Ocak 2018 Perşembe 17:04
Sağlığın küçük mücevheri...
banner10

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, kabuğu ile birlikte yenilen tek narenciye çeşidi olan Kamkatın sağlık açısından oldukça faydalı bir besin olduğunu söyledi. Özellikle tansiyon ve kolesterol düşürmede birebirdir.

Kamkat’ın Portakal, mandalina ve limon familyasından olan bir meyve olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, “Bu meyveler grubundan olsa da kabuğu ile tüketmeniz daha önemlidir. Kokusu hepimizin sevdiği bergamotu andırmaktadır.

Özellikle tatlı ihtiyacını bastıran meyvelerden biridir. C vitamini içeriği yüksek olan kamkat güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeni ile hastalıklara karşı vücudunuzu koruyucu etkisi bulunmaktadır.Kabuğu ile birlikte tüketilmesi enfeksiyonlara karşı vücudunuzun güçsüz kalmanızı engeller ve hasta olmanızı engeller.

A vitamini içeriğinin yüksek olmasının yanı sıra B1, B2 ve B3 vitamini içeriği de yüksektir. Bu vitaminlerin yüksek olması sinir sisteminizin düzenli çalışmasına katkısı vardır. Kalsiyum içeriği yüksek olan kamkat, kemik ve diş sağlığı içinde önemli bir meyvedir.Yüksek kolesterolü olan kişiler için düzenli tüketilmesi önerilir.

Bu şekilde kolesterolünüzde uzun süreli düşüşler yaşarsınız. Aynı şekilde tansiyon problemi olan bireyler içinde tüketilmelidir. Değişik bir aroması olması nedeni ile reçel ve marmelat olarak tüketilir. Ayrıca meyve suyu ve sos olarak da tüketilmektedir. Kabuğu ile birlikte salatalarınıza doğraya da bilirsiniz.” Diye konuştu.
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamileler röntgen ve MR çektirebilir mi?
Hamileler röntgen ve MR çektirebilir mi?
Havlunuzdaki bakterilerle tanışın…
Havlunuzdaki bakterilerle tanışın…
Günde 1 bardak kahve içen erkeklerde...
Günde 1 bardak kahve içen erkeklerde...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim