Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Dünyadaki başlıca ölüm sebebi kalp ve damar hastalıklarıdır. Her yıl 17,9 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarına bağlı kaybedilmektedir (tüm ölümlerin %32 i ). Ne yazık ki bu ölümlerin üçte biri 70 yaş altında gerçekleşmektedir.

Kalp hastalıklarında hem hastalıkların önlenmesinde hem de hastalık oluştuktan sonra iyilik halinin devamında koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetleri önem taşımaktadır. Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin %80’i tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi kontrol edilebilen ve önlenebilen risk faktörlerine bağlıdır. Yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kan kolesterolü ve obezite de kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörleridir. Koruyucu sağlık hizmetleri ile erken dönemde bu risk faktörlerleri tespit edilerek tedavi edilebilir ve erken yaşta ölümlerin önüne geçilebilir. Koruyucu Sağlık hizmetlerinin yanısıra kişinin kendi sağlığı ile ilgili farkındalığa sahip olması ve gerekli tedbirleri alması da kalp sağlığının korunmasında oldukça önemlidir. Bu nedenle;

Günde en az 30 dk fiziksel aktivite yapılmalıdır.

Tütün ve ürünlerinin kullanılmasına son verilmelidir.

Günlük toplam tuz alımı 1 çay kaşığının altına sınırlandırılmalıdır.

Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat edilmelidir.

Düzenli olarak kan basıncı, kan şekeri ve kan kolesterolü kontrol edilmelidir.

Kilo kontrolüne dikkat edilmelidir.

Stresten uzak durulmalı ve gerektiğinde uzmanlardan destek alınmalıdır.

Ailede kalp hastalığı hikayesi olsun ya da olmasın düzenli olarak kalp kontrolleri yapılmalıdır.

2021 yılında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Kardiyoloji Servisine 2650, koroner yoğun bakım ünitesine 1160 hasta (380 kadın 780 erkek olmak üzere) kabul edilmiştir. Koroner yoğun bakımda 15 kişi kaybedilmiştir.

2021 yılında toplam 3222 hastaya girişimsel işlem yapılmıştır. 2029 kişiye koroner anjiyografi, 830 hastaya koroner stent implantasyonu, 158 hastaya elektrofizyolojik çalışma, 171 hastaya pil implantasyonu yapılmıştır.

Kalp Damar cerrahisinde ise 2021 yılında 207 kişiye açık kalp ameliyatı olmak üzere toplam 260 kişiye kalp ve damar ameliyatı yapılmıştır. 2021 yılında 1 hastaya, 2020 yılında 2 hastaya kalp nakli gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında 305 hastaya, 2019 yılında 374 hastaya kalp ve damar ameliyatı yapılmıştır. 2018 yılında 202 hastaya, 2017 yılında 180 hastaya açık kalp ameliyatı yapılmıştır.

UNUTMAYIN! Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin %80 i önlenebilir.

Kalbinizi korumak için 8 altın kuralı benimseyin!