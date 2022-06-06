Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam için gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı tarafından, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için zaruri ihtiyaçlarından olan gıdanın güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2018 yılında alınan kararla, 2019’dan itibaren her yıl 7 Haziran’ın Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak belirlendiği bilgisi verildi.

Açıklamada, gıda güvenliğinin gündemden hiç düşmemesi gereken bir konu olduğu belirtilerek, “Gıda güvenliği multidisipliner bir konu olup tüm paydaşların üzerine düşen sorumluluğun bilincinde iş birliği yapmalarını temenni ederek 7, Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü’nü kutlarız” ifadelerine yer verildi.

- “Yeterli gıdaya ulaşabilmek ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olması temel bir haktır”

Tüm dünyada insanların yaşamak, bedensel ve diğer açılardan gelişimlerini sağlamak için yeterli gıdaya ulaşmaları ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olmasının temel bir hak olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, insanoğlunun bu hakkı için ön saflarda yer alan gıda mühendislerinin öneminin göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, güvenli olmayan gıdaların, çok sayıda hastalık yapan bakteri, virüs, parazit ya da kimyasal ve fiziksel tehlikeler dolayısı ile mide bağırsak enfeksiyonlarından başlayıp, kansere kadar varan 200’den fazla hastalığa neden olabileceğine işaret edilerek, Dünya Sağlık Örgütü’nün, dünyada her yıl ortalama 600 milyon kişinin kimyasallar, bakteri, virüs, parazit ve toksin gibi maddelerle bulaşan gıdaların tüketilmesi sonucunda gıda zehirlenmesi yaşadığı ifade edildi.