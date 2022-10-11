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Sağlık Bakanlığı TSHD ücretsiz kanser taraması gerçekleştiriyor

11 Ekim 2022 Salı 16:06
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Sağlık Bakanlığı TSHD ücretsiz kanser taraması gerçekleştiriyor



Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 1-31 Ekim Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle ücretsiz kanser taraması yapmaya başladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “bizim için önemlisiniz” temasıyla, başvuruda bulunan kişilere ücretsiz olarak yapılan taramalar bugün Güzelyurt ve Lefke Sağlık Merkezlerinde başlatıldı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından farkındayız diyerek başvuru yapan halka yeni kanser tarama programı ve başvurular için  bilgi verilmeye devam edilecek.

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