Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Sağlık Bakanlığı’ndan basında çıkan iddialara yanıt…

Sağlık Bakanlığı, bir hastaya geçirdiği trafik kazası sonrası sigortası olmadığı gerekçesiyle ameliyat yapılmadığı iddialarıyla ilgili olarak, Böyle bir durum söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:24
0 Okunma
Sağlık Bakanlığı’ndan basında çıkan iddialara yanıt…
banner48

Sağlık Bakanlığı, basında yer alan ve geçirdiği trafik kazası sonucu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir vatandaşa sigortası olmadığı gerekçesiyle ameliyat yapılmadığı ve sahip çıkılmadığı iddiaları ile ilgi acıkma yaptı.

Açıklamada, “Kamuoyuna aktarıldığı gibi hastamıza sahip çıkılmadığı ve ameliyatının yapılmak istenmediği gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerine yer veridi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Sağlık Bakanlığı olarak basında yer alan ve geçirdiği trafik kazası sonucu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir vatandaşımıza sigortası olmadığı gerekçesiyle ameliyat yapılmadığı ve sahip çıkılmadığı iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız.

14.07.22 tarihinde trafik kazası sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yatırılan hasta göğüs kafesinde kırıklar, karın ve göğüs kafesi arasında kanama odağı olması üzerine öncelikle kanama açısından göğüs cerrahisi ve genel cerrahi tarafindan takip edilmiş ve hastanın stabil hale getirilmesi sonrası 19.07.2022 tarihinde sol üst bacak ameliyatı amacıyla ortopedi servisine gönderilmiştir.

Hastanın 22.07.2022 tarihine planlanan ameliyatı planlanmış ancak ameliyat öncesi istenen göğüs konsültasyonu yüksek riskli gelmesi ve akciğerlere yönelik tedavi başlanması ve 3 gün sonra, hastanın kendi sağlığı için kontrol önerilmesi üzerine ameliyatı salı gününe ertelenmiştir.

Buradaki amaç hastanın ameliyat öncesi tüm risklerini azaltarak ameliyata hazırlanmasıdır. 

Ancak hasta kendi sağlığı için doktorlarımızın tüm uyarılarına rağmen ameliyat öncesinde uyması gereken bir takım kurallara uymamış kendi isteğiyle hastaneden ayrılmıştır.

Kamuoyuna aktarıldığı gibi hastamıza sahip çıkılmadığı ve ameliyatının yapılmak istenmediği gibi bir durum söz konusu değildir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maymun çiçeği aşıları Pazartesi Güney'de!
Maymun çiçeği aşıları Pazartesi Güney'de!
Ağız kokusu deyip geçmeyin!
Ağız kokusu deyip geçmeyin!
Acil Durum Hastanesi'nde son durum ne?
Acil Durum Hastanesi'nde son durum ne?










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim