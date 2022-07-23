Sağlık Bakanlığı’ndan basında çıkan iddialara yanıt…

Sağlık Bakanlığı, basında yer alan ve geçirdiği trafik kazası sonucu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir vatandaşa sigortası olmadığı gerekçesiyle ameliyat yapılmadığı ve sahip çıkılmadığı iddiaları ile ilgi acıkma yaptı.

Açıklamada, “Kamuoyuna aktarıldığı gibi hastamıza sahip çıkılmadığı ve ameliyatının yapılmak istenmediği gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerine yer veridi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Sağlık Bakanlığı olarak basında yer alan ve geçirdiği trafik kazası sonucu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir vatandaşımıza sigortası olmadığı gerekçesiyle ameliyat yapılmadığı ve sahip çıkılmadığı iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız.

14.07.22 tarihinde trafik kazası sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yatırılan hasta göğüs kafesinde kırıklar, karın ve göğüs kafesi arasında kanama odağı olması üzerine öncelikle kanama açısından göğüs cerrahisi ve genel cerrahi tarafindan takip edilmiş ve hastanın stabil hale getirilmesi sonrası 19.07.2022 tarihinde sol üst bacak ameliyatı amacıyla ortopedi servisine gönderilmiştir.

Hastanın 22.07.2022 tarihine planlanan ameliyatı planlanmış ancak ameliyat öncesi istenen göğüs konsültasyonu yüksek riskli gelmesi ve akciğerlere yönelik tedavi başlanması ve 3 gün sonra, hastanın kendi sağlığı için kontrol önerilmesi üzerine ameliyatı salı gününe ertelenmiştir.

Buradaki amaç hastanın ameliyat öncesi tüm risklerini azaltarak ameliyata hazırlanmasıdır.

Ancak hasta kendi sağlığı için doktorlarımızın tüm uyarılarına rağmen ameliyat öncesinde uyması gereken bir takım kurallara uymamış kendi isteğiyle hastaneden ayrılmıştır.

Kamuoyuna aktarıldığı gibi hastamıza sahip çıkılmadığı ve ameliyatının yapılmak istenmediği gibi bir durum söz konusu değildir.”