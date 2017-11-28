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Sağlık "Göğüs estetiğinin emzirmeye zararı yok"

Uzmanlar, meme büyütme ve küçültme ameliyatlarının emzirmeye bir manisinin olmadığını söyledi

28 Kasım 2017 Salı 17:45
Sağlık "Göğüs estetiğinin emzirmeye zararı yok"
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Uzmanlar, meme büyütme ve küçültme ameliyatlarının emzirmeye bir manisinin olmadığını söyledi.

Kadın vücudunun en önemli fiziksel tamamlayıcılarından biri olan memelerin görünüşü, kadınları fiziksel veya psikolojik olarak fazlasıyla etkilediğini belirten uzmanlar, kişinin yakınmaları arttıkça estetik ameliyata yöneldiğini söyledi. Ancak bazı kişilerin bağ dokusu hastalığı, kanser veya süt kanallarının zarar görmesi gibi çeşitli faktörlerden dolayı meme estetiğine sıcak bakmadığını ifade eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Özyılmaz, meme büyütme ve küçültme ameliyatlarının emzirmeye mani olmadığını söyledi.

"SİLİKON İMPLANTLAR ÇOCUK EMZİRMEYE ENGEL DEĞİL"

Meme büyütmede en geçerli yolun silikon implantlar yani protezler olduğunu ifade eden Dr. Mahmut Özyılmaz, yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir yapılan çalışmalarda ve hasta takiplerinde silikon implantların güvenli olduğunu, bağ dokusu hastalığı veya kansere yol açmadığına dikkat çekti.

Ayrıca çocuk emzirme açısından da bir risk taşımadığını sözlerine ekleyen Dr. Mahmut Özyılmaz, "Bu kadar güvenli bir yöntemin yerini yeni bir tekniğin alması şu an için zor gözüküyor. Ameliyat yapılmadan önce, kişi ile yapılan görüşme ve muayenede kişinin göğüs çevresi, cilt kalınlığı, memelerde bir asimetri veya sarkma olup olmadığı değerlendiriliyor. Kişinin istediği meme boyutu da dikkate alınarak, uygun protez öneriliyor. Meme büyütme ameliyatları genel anestezi ile yapılıyor. Genellikle protez, meme altı kıvrımı, meme başı ve koltuk altı bölgelerinden biri seçilerek yerleştiriliyor. Son zamanlarda subfacial denilen yöntemle de, silikon protezler kas kılıfının altına konuluyor. Ancak protezin konulacağı alana kişinin muayenesinde karar veriliyor. Cilt kalınlığı yeterli olduğu takdirde bu yöntem tercih edilebiliyor" diye konuştu.

Zorunlu olmamakla birlikte ameliyat sonrası bir gece hastanede yatış gerekebildiğini ifade eden Özlyılmaz, "Ameliyat bitiminde göğüste bandaj oluyor ve kişiye özel sporcu sutyeni taktırılıyor. Ameliyat sonrası kişiyi yaklaşık iki-üç günlük ağrılı bir dönem bekliyor. Bir hafta boyunca kol hareketleri ağrılı olacağından güvenlik açısından da araç sürülmemesi öneriliyor.Yaklaşık üç saat süren ameliyatta, her iki memeye de dren konuluyor. Bu drenler ikinci gün çekiliyor. Bu işlemde süt kanalları korunarak, emzirmede veya meme başı hissinde bir sorun yaşanmıyor" dedi.

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