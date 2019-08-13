Sağlıklı beslenerek 1 ayda 4 kilo

Kilo vermek sabır ve zaman işi. Alışkanlıklarınızı değiştirmenizi istikrar ve kararlılık ister. Çoğu kişi bu kadar uğraşmak yerine kestirme yoldan kilo vermenin yolunu arıyor. Elden ele, kulaktan kulağa dolaşan diyet listeleri metabolizmayı altüst ediyor. Beden incelse bile insanlar sağlığından olabiliyor. Üstelik kilo kaybı uzun ömürlü olmuyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Evrim Demirel, kas ve su yerine yağ kaybetmemiz için bir aylık yağ yakma programı hazırladı. Egzersiz ve diyet programına uyarsanız, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanırken bir beden incelebilirsiniz