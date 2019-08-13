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Sağlıklı beslenerek 1 ayda 4 kilo

Kilo vermek sabır ve zaman işi. Alışkanlıklarınızı değiştirmenizi istikrar ve kararlılık ister. Çoğu kişi bu kadar uğraşmak yerine kestirme yoldan kilo vermenin yolunu arıyor. Elden ele, kulaktan kulağa dolaşan diyet listeleri metabolizmayı altüst ediyor. Beden incelse bile insanlar sağlığından olabiliyor. Üstelik kilo kaybı uzun ömürlü olmuyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Evrim Demirel, kas ve su yerine yağ kaybetmemiz için bir aylık yağ yakma programı hazırladı. Egzersiz ve diyet programına uyarsanız, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanırken bir beden incelebilirsiniz

13 Ağustos 2019 Salı 10:09
Sağlıklı beslenerek 1 ayda 4 kilo

GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ 
Yağ yakımını sağlamak ve hızlandırmak için metabolizmanın en iyi çalıştığı sabah saatlerinde yeterli ve dengeli kahvaltı yapmamız şart. Kahvaltıyı atlamayın, poğaça, simit gibi kalitesi kötü besinlerle geçiştirmeyin. Az yağlı peynir, domates, salatalık ve gibi bol yeşillikle 1-2 dilim kepekli ekmekten oluşan kahvaltınızı ihmal etmeyin.

GÜNDE 6 ÖĞÜN BESLENİN
Öğün sayısını üç ana ve üç ara öğün olmak üzere, altı öğüne bölün. Azar azar ve sık beslenmek gıdaların termojenik (besinlerin sindirimiyle açığa çıkan ısı enerjisi) etkisini artırır. Bu şekilde daha fazla enerji harcarsınız. Böylece kas ve su değil, yağlardan kaybetmeye başlarsınız. Ayrıca mide kapasiteniz küçülür, metabolizmanız daha hızlı çalışır, bir sonraki öğünde fazla besin alımınız engellenir. Bunun aksine öğün atlayıp uzun süre aç kaldığınızda vücudunuz çalışma hızını azaltarak var olan besinleri depolar. Bunu bir sonraki öğünün olamayacağı veya açlık düşüncesiyle yapar. Üstelik bir sonraki öğünde daha fazla yemekyersiniz. 

SOFRADA EN AZ 20 DAKİKA OTURUN
Çünkü şişmanlıkla yemek yeme hızının yakın ilişkisi var. Beynimizdeki doyma merkezinin uyarılması için yemeğe başladıktan sonra 20 dakika geçmesi gerekir. Aksine hızlı yemek yediğinizde beyninizdeki tokluk merkezi uyarılmadığı için mideniz dolmasına rağmen açlık hissiniz devam eder. Yemeklerinizi 20 dakikadan daha uzun sürede yerseniz doygunluk hissi oluşur.

BOL BOL YOĞURT YİYİN
Araştırmalara göre kalsiyumun yağ kaybını hızlandırıyor. Yüksek kalsiyum içeriğiyle beslenenlerin düşük kalsiyumla beslenenlere göre daha fazla kilo kaybettikleri ve çoğunluğunun yağ olduğu görülmüş. Beslenme planınızda yoğun kalsiyum içeriği bulunan yoğurda bol bol yer verin. Örneğin, öğle ve akşam yemeklerinde en az birer su bardağı (200 gram) yoğurt yerseniz, hem kemiklerinizi güçlendirebilir, hem de daha fazla yağ kaybedebilirsiniz.

GLİSEMİK İNDEKSİ DÜŞÜK BESİNLERİ TERCİH EDİN
Besinlerin kan şekerini yükseltme derecesine ‘glisemik indeks’ deniyor. Glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerini hızlı yükseltir ve hızlı düşmesine neden olur. Bunun sonucunda da daha kısa sürede acıkır ve tatlı yeme ihtiyacı hissedersiniz. Bu besinler, kan şekeri düzensizliğine neden olarak insülin direncinin oluşmasına yol açar. Glisemik indeksi düşük besinlerse kan şekerinin daha yavaş yükselmesini ve düşmesini sağlayarak çabuk acıkma hissini ortadan kaldırır. Örneğin; beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği ve pirinç yerine bulgur tüketin. 

POSALI BESİNLERE EVET
Posalı besinler tokluk hissiyle kilo kaybını, ideal ağırlığın korunmasını sağlar ve bağırsak çalışmasını düzenleyerek kabızlığı önler. Ayrıca yüksek kan yağlarının düşürülmesine katkıda bulunur, kan şekerini hızını düşürür ve insülin ihtiyacını azaltır. Böylece vücutta yağlanmayı engeller ve yağ yakımını hızlandırır. Sofranızda posadan zengin kuru baklagil, meyve, sebze, kepekli, çavdar, yulaf ekmeği ve bulgur gibi besinleri eksik etmeyin.

EN AZ 2 LİTRE SU İÇİN
Gün içinde 2-2.5 litre su tüketmeyi asla ihmal etmeyin. Çünkü su besinlerin sindirim, emilim ve hücrelere taşınmasına yardımcı oluyor. Besinlerin metabolizmaları sonucu oluşan maddeleri atmak üzere akciğer ve böbreklere götürmeye yarıyor. Ayrıca kalori vermeden midenizde doygunluk hissinin oluşmasına yardımcı oluyor.

YEŞİL ÇAYIN GÜCÜ
Son yıllardaki araştırmalarda, yeşil çayın içindeki kateşinlerin kilo vermeye olumlu etkileri olduğu ortaya konmuş. Gün içinde 2-4 kupa kadar şekersiz yeşil çay içebilirsiniz. 

EGZERSİZ ŞART
Her gün düzenli olarak en az 30 dakika tempolu bir şekilde yürüyün, bisiklete binin veya yüzün. En az haftanın üç veya dört günü birer saatlik egzersiz yapmaya çalışın. Vücudunuzda yağların toplandığı bölgelere yönelik egzersizler yapın. Bunları haftanın en az üç günü düzenli uygulayın.

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Sağlıklı BeslenmeHaberKKTC
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