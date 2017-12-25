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Sağlıklı beslenme konusunda en sık yapılan hatalar

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Diyet yapıp bir türlü kilo veremiyorsanız bu yazıyı dikkatle okuyun.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:23
Sağlıklı beslenme konusunda en sık yapılan hatalar
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“Sürekli diyetteyim bir türlü kilo veremiyorum” diyor ya da diyet yapıp, kilo verip tekrar alıyorsanız, o halde bu yazıyı dikkatle okuyun. Çünkü beslenme konusunda ‘doğru’ sandığınız şeyler ‘yanlış’ ya da ‘eksik’ olabilir. Diyetisyen Elif Şahin, sağlıklı beslenme konusunda en sık yapılan hataları anlattı.

Hergün tartılmak

Vücudunuzun ağırlığı gün içerisinde çok fazla etkene bağlı olarak değişebilmekte. İçtiğiniz su, çay, kahve gibi içeceklerden tutun da regl periyodunuza, havanın sıcaklık derecesine, patronumuzun ‘hemen yarına hazırlanacak’ dediği sunuma kadar… Bu yüzden eğer sıkı bir beslenme programı uyguluyor ve kilo vermek için çabalıyorsanız, her gün tartılmak yerine haftada bir kere tartılmanız gerekiyor.

Nar ekşisi

Nar ekşisi aslında nar reçelidir. Sağlıklı olduğunu düşünerek salatalarınıza sınırsızca eklemeyin. Düşünsenize, salatanızın üstüne aslında bol şekerli bir çilek reçeli döküyorsunuz. Sizce kilo vermenize yardımcı olur mu?

Akşamları sadece çorba içmek

Çorbalar kalorisi en düşük öğün olurken hem çok faydalı hem de tokluk süresini uzatarak, sıvı alımına katkı sağlıyor. Ancak tek başına öğün olarak asla yeterli olmuyor.

Spor yapmamak

Pek çok insan spordan kas yapacağını düşünerek kaçıyor. ‘Kilo vereyim, ondan sonra başlayacağım’ mantığıyla hareket etmeyin! Kas yapmak, sanılanın aksine o kadar da kolay değil. Üstelik korkulacak bir şey hiç değil! Çünkü kas hacminde artış, yağ yakımına destek olur ve sizi kilo verirken oluşan sarkmalardan korur.

Diyet ürünler tüketmek

Diyet bisküvi, yoğurt, süt gibi ürünler yağı azaltmış ürünler olsa da yine de kalori içeriyor. Kalorisiz olduğunu düşünerek tüketmeniz gerekenden fazlasını yemeyin.

Kahve

Kahvenin kalorisi sıfır ama içine eklenen süt, krema, kakao gibi şeylerle kalori miktarı giderek artıyor. Siz kalorisi sıfır diye fındık aromalı ekstra shot bir cappuccino içtiğinizde 400 kalori alıyorsunuz. Üstelik bu kalorinin şeker ve yağdan geldiğini de unutmayın.

Tüm gün aç kalmak

‘Az yiyerek kilo vermek’ yapılan en büyük beslenme hatalardan birisi. Doğru olan ise; ‘yeterli ve dengeli beslenmek’tir. Yeterli ve dengeli beslenmek de, kişinin metabolizmasına göre tüm besin gruplarından belirli porsiyonlarda tüketmesidir.

Ekmeği kestim, kilo verdim

Gün içerisinde en çok duyduğum diyet hatalarından birisi hiç şüphesiz ‘ekmeği kestim, kilo verdim’. Sadece ekmek yemeyerek kilo vermeye çalışan birçok insan var. Ekmek yemediğiniz zaman iki köfte daha yiyebiliyor veya iki saat sonra yeniden acıkarak kaçamak yapabiliyorsunuz. Bu nedenle yemeklerin yanında 1-2 dilim tam tahıllı ekmek tüketmenizde fayda var. Böylece tokluk süresi uzayacak ve yanında porsiyon kontrolü yapmanız da kolaylaşacak.

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