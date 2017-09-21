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Sağlıklı dişler için 7 altın öneri

Ağız ve diş sağlığındaki problemlerin kanser gibi ciddi hastalıklara varan sonuçları olabileceği açıklamasını yapan Diş Hekimi İlker Arslan, 7 basit öneri sıraladı.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:04
Sağlıklı dişler için 7 altın öneri

Doğru ve düzenli diş bakımı hem estetik hem de sağlık açısından önemli. “İhmal edilen küçük bir çürük, romatizmaya, ülsere, böbrek, kalp-damar hastalıklarına ve karaciğer sorunlarına ve hatta kansere bile neden olabilmektedir” şeklinde konuşan DentSuadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, basit öneriler sıraladı.

Aslan, “Sabah ve akşam dişleri fırçalamanın yanı sıra diş ipi kullanımı ve gargaralar ile ağız ve diş sağlığı temizliği yapılmalıdır. Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır. Dengeli ve sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı açısından önemlidir. Beslenmede önemli olan vücut için gerekli her türlü karbonhidrat, mineral, vitamin, protein gibi tam besinlerin dengeli bir şekilde alınmasıdır” dedi ve şu önerileri sıraladı:


DİŞ SAĞLIĞI İÇİN 7 ÖNERİ

Arslan’ın diş sağlığı için önerileri şöyle:

“*Ağzın kuruduğunda şekersiz naneli sakızın çiğneyin. Bu tükürük bezlerinin çalışmasına yardımcı olur.

*Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek dişleri temizler ve güçlendirir.

*Ağız kokusunu önlemek için gargaraya batırılmış yumuşak bir fırça ile dilinizin en arkasını fırçalayabilirsiniz.

*Gece yatmadan önce biraz süt için veya peynir yiyin. İçlerindeki protein dişlerinizi güçlendirir.

*Yanınızda diş fırçanız yoksa ağzınızı tuzlu su ile çalkalayın.

*Çilek ve karbonat: Çilek, kanamayı durdurucu bir etki yaparak yüzeydeki zorlanmaları ortadan kaldıran ve plak oluşumunu engelleyen malik asit (beyaz, kristal yapılı, katı organik asit) içerir. Karbonattaki sodyum bikarbonat, köpürmeyi sağlayarak diş yüzeylerindeki lekeleri çıkarır.

*Zeytin: Tuzlu suya zeytin koyarak bir müddet bekletin ve daha sonra bu suyla gargara yapın. Diş etleriniz güçlenecek ve diş eti kanamanız varsa ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

ŞEKERLİ GIDALARDAN SONRA DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN

Çikolata, şeker, lokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması gerektiğini ifade eden Arslan, “Bol su ile çalkalanması gerekmektedir. Çocuklarda dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlere fissür örtücü uygulanması çürükleri önlemektedir ve Flor uygulaması ile dişleri güçlendirmektedir. Ceviz, fındık, fıstık ve benzeri sert besinler dişlerle kırılmamalıdır. Doğal meyve suları veya maden suları asitli içeceklere göre dişlere daha az zarar vermektedir” açıklamalarında bulundu.

Ülke de maalesef diş hekimine 6 ayda bir gitmek zorunluluğu varken 2 yılda bir diş hekimine gidildiğini belirten Dt. İlker Arslan, “İleride oluşabilecek sistematik rahatsızlıkların önüne geçebilmek için ağız ve diş bakımını düzenli yapmak, koruyucu ve önleyici tedavileri yaptırmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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