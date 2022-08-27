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Şahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantına karşı yeni aşının hazır olduğunu açıkladı.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:56
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Şahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır


Dünya genelinde koronavirüsün yeni varyantı Omicron vaka sayıları artarken, sahibi olduğu BioNTech şirketiyle koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren Uğur Şahin, bu varyanta karşı yeni aşının da hazır olduğunu açıkladı.

"Yeni aşıyı birkaç gün içinde teslim edebiliriz"

Yaklaşık 2 ay önce yeni bir salgına karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulunan Şahin, yeni aşı için gereken iznin en kısa zamanda verilmesini beklediklerini belirterek, "Aşıyı birkaç gün içinde teslim edebiliriz. Eylül ayı başından itibaren bu mümkün" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte.

Hatırlatma aşısı geliştirildi

Şahin, Omicron-Subtyps BA.1’i temel alarak yeni üretilen Omicron-Booster’ın (Kovid-19 tazeleme-hatırlatma aşısı) Subtyp BA.5. olarak geliştirildiğine vurgu yaptı.

"Yeni aşıda çok büyük fark yok"

Temelde önceki aşı ile yenisi arasında çok büyük bir fark olmadığını belirten Prof. Şahin, ileriye dönük yeni gelişmelere hazır olduklarını da ekledi.

Son Güncelleme: 27.08.2022 20:10
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Uğur ŞahinBioNTech
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