Sahte güneş gözlüklerine dikkat!

Rastgele satın alınan güneş gözlüklerinin göz sağlığına verdiği zarara dikkat çeken Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Doktor Şehvar Nefesoğlu, 5 adımda doğru güneş gözlüğü seçiminin detaylarını şöyle aktarıyor:



1- 100 UV blokaj özelliğine sahip gözlük camları seçilmeli: İyi bir güneş gözlüğünün zararlı ultraviyole ışınlarını süzebilmesi gerekir. Bu nedenle güneş gözlüğü alırken öncelikle camlarının ultraviyole ışınlarını bloke etme derecesine bakılmalıdır. Kaliteli bir güneş gözlüğünde camın renginin koyu ya da açıklığından ziyade UV ışığını engelleyip engellemediği önem taşır.



2- Daha etkili koruma için polarize mercekler tercih edilmeli: Ucuz gözlük camlarının çoğu, triasetat denilen maddeden yapılır ve bunların UV blokajı yüzde 40 civarındadır. Ayrıca acrylic materyalden yapılan gözlük camları da vardır ve bunların UV blokaj derecesi değişiklik gösterir. Polarize gözlük camlarının tamamı yüzde 100 UV blokaj özelliğine sahiptir. Ancak bu gözlükler diğerlerine oranla daha maliyetlidir. Çünkü polarize mercekler; sudan, camdan, kardan ve kumdan yansıyan güneş ışınlarını filtreleyerek parlaklığın azalmasını sağlar. Polarize mercekli güneş gözlükleri, araç kullananlar, kış ve su sporlarıyla ilgilenen kişiler tarafından tercih edilmelidir. Bununla beraber gündelik kullanımlarda bazı dezavantajlara sahiptir; cep telefonu ekranlarında, LCD ekranlı kontrol panellerinde görüş kalitesini biraz azaltabilirler.



3- Güneş gözlüğünde CE işareti olmasına özen gösterilmeli: Kısa süreli kullanımlarda göz kızarıklığına neden olan sahte güneş gözlükleri, uzun süreli kullanımda katarakt, sarı nokta, halk arasında gözde büyüyen et oluşumu veya 'kuş kanadı' olarak bilinen pterjium, alerjik göz hastalıklarında artış ve retinada yanıklara yol açabilir. Bu nedenle güneş gözlüklerinin kalite belgesi ve ultraviyole ışınları kestiğine dair bir sertifikası mutlaka olmalıdır. Satın alınan güneş gözlüğünde CE işareti bulunmalıdır. Güneş gözlüğünde en etkili ve tavsiye edilen cam rengi kahverengi ve fümedir. Çünkü bu renkler, doğal ortamdaki renk tonlarını, yani kontrast algılamayı etkilemeyen renklerdir. Gözlük camlarının renginin ve koyuluğunun, ultraviyole ışınlarını kesme derecesiyle herhangi bir ilişkisi yoktur.



4- Gözlük yüz şekline göre seçilmeli: Güneş gözlüğü seçimi, yüz şekline göre yapılmalıdır. Yüzü saran, yanlardan ışık almayı engelleyen türdeki gözlükler göz sağlığı için tercih edilmelidir. Küçük çerçeveli gözlükler yeteri kadar koruma sağlayamayabilir. Yüze iyi oturan ve göze yakın yerleşen gözlükler en iyi korumayı sağlayacaktır. Polarize camlı güneş gözlükleri, LCD ekranlara belli bir açıdan bakıldığında, ekran görüntüsü kaybolabileceği için araçlarında bu tür göstergeleri olan sürücüler daha dikkatli olmalıdır.



5- Gözlükler optik mağazalardan alınmalı: Gözlüğün kalitesinden tam anlamıyla emin olabilmek için bilinen markaların satıldığı optik mağazalar tercih edilmelidir. Çünkü birçok optik mağazada, gözlüklerin koruma seviyelerini ölçen basit cihazlar vardır. Bu cihazla gözlüğün koruma oranı birkaç saniye içinde ölçülebilir. Fakat hediyelik eşya dükkanları veya işportacılardan temin edilen gözlüklerin sahip olduğu cam kalitesinden hiçbir şekilde emin olunamaz.