Sahte içki nasıl anlaşılır?

Sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümler Türkiye'nin gündemine oturdu. Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiler, çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra ölümlere de neden oluyor.

Etil alkolden üretilmesi gereken içkilerin maliyetini düşürmeyi amaçlayan bazı üreticiler, içki yapımında etil alkolün dörtte biri fiyatına elde edilebilen metil alkol kullanıyor.



Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkol yerine kullanılan metil alkol; odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak oluşturuluyor ve kimya sanayisinde kullanılıyor.



Sahte içkilerde, metil alkolün yanı sıra farklı aroma ve boyalar da bulunuyor. Bu yolla rakı, votka, viski gibi içkilerin tadına yaklaştırılan sahte içkiler, damacana, pet şişe veya atık içki şişelerine konularak satılıyor.



Sağlıksız olduğu gibi yasa dışı da olan bu içkiler, kaçak olarak satılıyor. Sahte içki, bandrollü olanların yaklaşık üçte biri fiyatına satılması nedeniyle tercih ediliyor.

BURSA'DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.



Yıldırım ilçesinde, iki mahallede içki içtikten sonra fenalaşanlar oldu.



Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 3'ü yaşamını yitirdi.



11 kişinin tedavileri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.



Bu kişilerden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?



Sahte içkiler ne kokusundan, ne de tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İçki şişelerindeki barkod ve etiketler de önemli ipuçları veriyor. GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığı anlaşılabiliyor. Tek yapılması gereken şişe üzerindeki barkodu telefona okutmak.



METİL ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Daha ucuz olması nedeniyle cazip gelen sahte içkinin tüketiminin faturası sonradan ağırlaşıyor.



Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor.



Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor.



Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor. Metil alkol zehirlenmesi ölümlerle de sonuçlanabiliyor.