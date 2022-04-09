Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden...
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular! Yeni gelişme...
10 gramı 200 dolar!
10 gramı 200 dolar!
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek adı edileni ölümle tehdit etti
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek...
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!

Sahurda tok tutan yiyecekler...

11 ayın sultanı Ramazan, oruç ibadetini de beraberinde getiriyor. Sahurda ne yenir? İftar vaktine kadar bütün günü bir şey yemeden ve içmeden geçirecek olan Müslümanlar için sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler tüketmek oldukça önemli. Peki, sahurda ne yenilir, ne tok tutar ve susatmaz? İşte sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler…

09 Nisan 2022 Cumartesi 17:14
71 Okunma
Sahurda tok tutan yiyecekler...

SAHURDA NE YENİR? 

Sahur sofralarının zengin kahvaltı besinlerini taşıması gün içinde rahat etmenizi sağlar. Yumurta gibi protein verecek besinleri sofranızdan eksik etmemeniz oldukça önemli. Ayrıca yeterli derecede sıvı tüketmek de günün geri kalanı için gerekli bir püf nokta. Bununla birlikte taze ve kuru meyveler de gün içindeki kan şekerinizi dengeler.
Sahurda ne yenildiği kadar ne zaman yenildiği de oldukça önemlidir. Bir şeyler yiyip yatmak yerine tüketeceklerinizi tam sahur vaktinde yemek ve o saatte sonlandırmak vücudunuzun metabolizması için önemli noktalardan biri. Bu noktada aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınmak da çok doğru bir hareket olacaktır.

SAHURDA TOK TUTAN VE SUSATMAYAN YİYECEKLER

Zeytin: Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.

Çorba: Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.

Yumurta: Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.

Peynir: Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.

Çavdar ekmeği: Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

Süt: Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.

Yoğurt: En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.

Muz: Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.

SAHURDA YENMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

- Hamur işleri (pişi, açma, poğaça, kek, börek vs.)

- Kızartmalar, kızarmış yiyecekler

- Yağlı yiyecekler

- Tuzlu, acılı ve baharatlı yiyecekler

 

Anahtar Kelimeler:
SahurYiyecekİFTAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 332 pozitif vakaya rastandı!
KKTC'de 332 pozitif vakaya rastandı!
Araştırma: Gürültü kirliliği kalp krizi riskini artırıyor
Araştırma: Gürültü kirliliği kalp krizi riskini artırıyor
Çay tiryakilerine kötü haber!
Çay tiryakilerine kötü haber!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim