Sahurda tok tutan yiyecekler...

SAHURDA NE YENİR?

Sahur sofralarının zengin kahvaltı besinlerini taşıması gün içinde rahat etmenizi sağlar. Yumurta gibi protein verecek besinleri sofranızdan eksik etmemeniz oldukça önemli. Ayrıca yeterli derecede sıvı tüketmek de günün geri kalanı için gerekli bir püf nokta. Bununla birlikte taze ve kuru meyveler de gün içindeki kan şekerinizi dengeler.

Sahurda ne yenildiği kadar ne zaman yenildiği de oldukça önemlidir. Bir şeyler yiyip yatmak yerine tüketeceklerinizi tam sahur vaktinde yemek ve o saatte sonlandırmak vücudunuzun metabolizması için önemli noktalardan biri. Bu noktada aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınmak da çok doğru bir hareket olacaktır.



SAHURDA TOK TUTAN VE SUSATMAYAN YİYECEKLER

Zeytin: Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.

Çorba: Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.

Yumurta: Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.

Peynir: Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.

Çavdar ekmeği: Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

Süt: Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.

Yoğurt: En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.

Muz: Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.

SAHURDA YENMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

- Hamur işleri (pişi, açma, poğaça, kek, börek vs.)

- Kızartmalar, kızarmış yiyecekler

- Yağlı yiyecekler

- Tuzlu, acılı ve baharatlı yiyecekler



