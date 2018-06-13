Sakın böyle yemeyin!

İnsan sağlığı için en önemli protein kaynağı sayılan yumurtayı nasıl yemeyi tercih ediyorsunuz? Kanserden kansızlığa kadar birçok sağlık sorununa iyi gelen yumurtanın en sağlıklı tüketim biçimini sizler için araştırdık. Çiğ mi yoksa pişmiş yumurta mı daha faydalı, okumadan geçmeyin.

ÇİĞ YUMURTA ZARARLI

Çiğ yumurtanın daha sağlıklı olduğu konusunda yanlış bir algının olduğundan bahseden uzmanlar, çiğ yumurtanın bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde çeşitli hastalıklara yol açtığı konusunda vatandaşları uyardı.

Uzmanlara göre çiğ yumurta tüketmenin iki önemli zararı var. Bunlardan birisi çiğ yumurtanın B7 vitamini alımını engellemesi. Diğer zararı ise salmonella mikrobu. Salmonella mikrobuna neden olduğu bilinen çiğ yumurta özellikle de bağışıklık sistemi zayıf kişileri tehdit ediyor.

PİŞMİŞ Mİ, ÇİĞ Mİ?

Pişmiş yumurta güçlü bir antioksidan olan yumurtanın besin değerlerinde azalmaya neden olsa da yapılan araştırmalara göre çiğ yumurta ile pişmiş yumurta arasında besin değerleri açısından fazla fark yok.

YUMURTAYI TAM OLARAK PİŞİRMEK GEREKLİ

Uzmanlara göre yumurtayı tam olarak pişirip yemek gerekli.

Yumurta içinde yer alan ve önemli protein kaynaklarından birisi olan avidin, yumurtayı pişirildiğinde biotin ile bir araya gelen oldukça önemli bir protein.

Yumurtayı tam olarak pişirip tüketerek bu proteinden faydalanabilirsiniz.