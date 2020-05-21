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Sakın çöpe atmayın

Yoğurt suyunun faydaları nelerdir?

21 Mayıs 2020 Perşembe 21:56
849 Okunma
Sakın çöpe atmayın

Birçok kişi yoğurdu tükettikten sonra suyunu çöpe döker ancak bu davranış oldukça yanlış. Çünkü yoğurtta bulunan tüm vitamin ve mineraller yoğurdun suyunda da bulunur. Aynı zamanda yoğurttan B vitamini almak istiyorsanız yoğurdun suyunu tüketmelisiniz.

Bu zamana kadar kıymetini bilmeyip çöpe döktüğümüz yoğurt suyunun aslında vücudumuz için birçok faydası bulunuyor. Yoğurt suyunun faydaları nelerdir diyenler için detaylı bir şekilde ele alıyoruz. İşte her gün yoğurt suyu içmeniz için 6 neden.

YOĞURT SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yoğurt suyu yüksek kalsiyum içeriği sayesinde kemik ve diş sağlığını korumaya yardımcı olur. Özellikle kemik erimesi problemiyle uğraşanlar için ilaç kadar etkili olabilir.

Diyet yapanların vitamin ve mineral eksikliklerini gidermek için yoğurt suyu tüketmeleri önerilir.

Troid ve guatr hastalarına da yoğurt suyu tüketimi de tavsiye edilmektedir.

Yoğurt suyunun düzenli tüketimi böbrek taşlarının vücuttan atılabilmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda böbrekleri de temizler.

Kanser önleyici özelliği bulunur. Yoğurt suyunda bulunan bakteriler antikansorejen özelliklere sahiptir.

Cilt sağlığı için de oldukça değerlidir. Sivilciler ve cilt lekeleriyle savaşır.

Not: Yoğurt suyunu tedavi amaçla kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

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