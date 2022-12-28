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Salgın giderek büyüyor! Dr. Gardiyanoğlu uyardı…

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, domuz gribinin ülkemizde ciddi sorun haline geldiğine dikkat çekti.

28 Aralık 2022 Çarşamba 12:33
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Salgın giderek büyüyor! Dr. Gardiyanoğlu uyardı…



Esengül AYKAÇ - ÖZEL HABER

Domuz gribinin ülkemizde önemli sorun haline geldiğini ifade eden Gardiyanoğlu, “Geçen yıl Covid-19’u çok görüyorduk. Influenza dediğimiz domuz gribi mikrobu ülkemizde şu an giderek yükselme eğilimindedir. Sağlık bakanlığı bu yönde önlem almalı. Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı koordineli bir şekilde denetimlerini yaparak halka gerekli bilgilendirmeleri yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullanarak domuz gribinin Covid-19 gibi ağır seyir ettiğini kaydetti.

Belirtileri neler?
Gardiyanoğlu domuz gribinin belirtilerini şu şekilde sıraladı: “Öksürük, burun akıntısı, eklem ağrıları, mide bulantısı, kusma şikayetleri ve ilerlerse akciğere inip bronşit veya zatürre tablosuna çok kolay yol açabilir” dedi.
Corona'dan daha ağır seyrediyor
Gardiyanoğlu, “Domuz gribinin Covid-19’dan farkı daha ağır seyrediyor, daha zor bulaşıyor. Ama elimizde kullanabileceğimiz bir ilacı var. Önümüzde kış ayları varı. Her ay hastalıklar yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bu yüzden önümüzde sıkı durmamız gereken bir üç ayımız var” dedi.
Sretp A ülkemizde de görülebilir!
Sretp A virüsünün bakteri rahatsızlığı olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, ülkemizde de görülebilecek bir bakteri türü olduğuna dikkat çekti. 

Son Güncelleme: 28.12.2022 13:35
Anahtar Kelimeler:
Domuz GribiSerbest Çalışan Hekimler BirliğiRemzi GardiyanoğluSretp ASağlık
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