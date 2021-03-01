Salgına yakalanan her 10 kişiden biri virüsü ailesine bulaştırıyor

ABD’de Massachusetts Genel Hastanesi doktorları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, Covid-19 yakalanan her on kişiden yalnızca birinin birlikte yaşadığı kişiye hastalığı ilettiği ortaya konuldu.



Yapılan çalışma kapsamında 4 Mart- 17 Mayıs 2020 arasında Boston’daki 7 bini aşkın hanede meydana gelen Covid-19 vakaları incelendi. İncelenen hanelerin toplamda 25 binden fazla kişiye denk denk geldiği ve 3 ay içerisinde 7 bin 262 kişinin Covid-19 yakalandığı tespit edildi. Corona virüs taşıyan kişilerin ise hastalığı birlikte yaşadığı bin 809 kişiye aktardığı ifade edildi.



JAMA Open Network adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, virüsün hane halkı içinde bulaşma oranı yüzde 10,1 olarak hesaplandı.

KALABALIK AİLELERDE RİSK DAHA DÜŞÜK



Bununla birlikte, bilim insanları virüsün iletim oranının daha kalabalık ailelerde daha düşük olduğunu açıkladı. Örneğin, biri enfekte olan üç ile beş kişinin yaşadığı bir evde, iki kişilik bir aileye göre virüs iletim riskinin yüzde 20 daha düşük olduğu görüldü.

KRONİK HASTALIKLAR VE OBEZİTE COVİD-19'A YAKALANMA OLASILIĞINI ARTIRIYOR

Bununla birlikte veriler, kronik bir hastalığı bulunan kişilerin virüsü enfekte bir aile üyesinden kapma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu kapsamda bir astım hastasının virüse yakalanma riski yüzde 31, karaciğer hastasının yüzde 50, kanser hastasının yüzde 67 ve obez bir bireyin ise yüzde 35 arttı.

Çalışmanın yazarları, ``18 yaş üzerindeki daha yüksek bulaşma riskiyle önemli ölçüde ilişkili bağımsız faktörler arasında birden fazla durum var '' ifadelerini kullandı.

Öte yandan çalışmanın bulguları, hanehalkı arasındaki virüs iletimini inceleyen diğer çalışmaların bulgularını destekliyor.



Aralık 2020'de yapılan farklı bir çalışmada, 54 küresel araştırma incelendi ve, hanehalkı iletim oranını yüzde 16,6 olarak hesaplandı.Kanadalı halk sağlığı yetkililerinden tarafından medRxiv'de bir ön baskı olarak yayınlanan yeni bir araştıramda ise 1 Temmuz ile 30 Kasım 2020 arasında tüm Ontario için bulaş oranının yüzde 19,5 olduğu keşfetti.