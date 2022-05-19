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Salmonella, Kinder ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı

Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde ortaya çıkan Salmonella bakterisi nedeniyle 12 farklı ülkeden en az 324 kişiye Salmonella bakterisi bulaştığı belirlendi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 12:29
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Salmonella, Kinder ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı

Hastalık, en fazla 16 yaşından küçük çocukları etkiledi. Bunların yarıya yakını hastaneye kaldırıldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en fazla enfeksiyonun görüldüğü ülke, doğrulanmış 102 vaka ile İngiltere oldu. Fransa'da da 73 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı.

Belçika'da en az 62 kişi, Ferrero ürünlerinden kaynaklı Salmonella bakterisine yakalanırken, Almanya ve İrlanda'da da doğrulanmış 15'er vaka tespit edildi.

Ferrero tarafından üretilen çikolatalarla bağlantılı olarak İsviçre'de 41 kişiye bakteri bulaşırken, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, İspanya ve Norveç'te de doğrulanmış enfeksiyonlara rastlandı.

ECDC'den yapılan açıklamaya göre, Salmonella bakterisinden en fazla etkilenen kesim 16 yaşından küçük çocuklar oldu. Bu çocukların yüzde 41'i hastaneye kaldırıldı.

Şubat ayında İngiltere'de ilk Salmonella bakterisinin ortaya çıkması üzerine Avrupa çapında araştırma başlatıldı.

Bakterinin, ilk kez İtalya merkezli Ferrero'nun Belçika Arlon'daki fabrikasında 15 Aralık'ta ortaya çıktığı belirlendi. Belçika'daki tesiste, Kinder Sürpriz başta olmak üzere, çok sayıda çikolata markası üretiliyor.

Çikolata ürünleri için hammadde içeren bir tank filtresinde saptanan Salmonella bakterisi konusunda Ferrero yetkililerinin, resmi makamları bilgilendirmediği ortaya çıkınca, Belçika makamları, fabrikayı mühürledi.

ECDC'ye göre, salgının olası kaynağı olan Belçika Arlon'da üretilen çikolata ürünleri raflardan kaldırıldı. ECDC, küresel çapta Ferrero ütünlerinin toplatılmasının, Salmonella bakterisi bulaşma riskini azalttığını bildirdi.

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