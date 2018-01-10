Şampuanınıza bir kaşık şeker eklerseniz ne olur?

Kuru şampuan bağımlılığımız başladığından beri, saç derimiz için daha da dikkat olmamız gerektiğini biliyoruz. Yüzümüz gibi saç derimiz de pul pul dökülmeler nedeniyle, nemlendirmeye ve peelinge ihtiyaç duyuyor.

Wexler Dermatology dermatologu Dr. Francesca Fusco yaptığı bir açıklamada: "Şampuan kutusunun içine koyduğunuz bir çorba kaşığı şeker, saç derisini pul pul dökecektir ve saçlarınızda herhangi bir kalıntı bırakmadan kolayca çözüp, durulanacaktır" dedi.

Üstelik bu yöntem ile sadece saç diplerindeki ölü hücreleri yok etmekle kalmıyorsunuz ölü cilt hücrelerini ortadan kaldırarak, kremlerin daha verimli bir şekilde saçınıza nüfuz etmesini sağlıyorsunuz. Böylece saçlarınız hem daha temiz hem de daha iyi bir neme sahip olacaktır.

Bu işlemi ne sıklıkta yapmalısınız?

Saç diplerinizde oluşan pul pul dökülme hoşunuza gitmeyebilir. Doğal yağlardan yararlanarak saçlarınızın dengesini artırabilirsiniz. Saçlarınızın sağlığına bağlı olarak haftada 3 ile 5 kere bu yıkama tekniğini kullanabilirsiniz.