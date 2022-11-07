Sarımsak, en doğal antibiyotiklerden biridir. Ülkenin birçok bölgesinde yetişen sarımsak, şifası ve faydalarıyla bilinir.

Çoğu kişi kokusu sebebiyle sarımsağı tercih etmese de yemeklere ayrı bir lezzet katıyor.

Soğanlı bitki türü olan sarımsak, yapılan araştırmalara göre saç bakımı, dökülmesi hatta saç köklerinin güçlenmesine kadar birçok sorunlar da çözüm oluyor.

Peki sarımsağın saça faydaları neler? Sarımsak saç çıkarır mı? Sarımsak kürü nasıl hazırlanır ve uygulanır? İşte detaylar...

Sarımsağın saça faydaları nelerdir?

Sarımsak saç sağlığı için oldukça faydalı olan sülfür açısından son derece zengindir. Sülfür, saç üretimi için gerekli olan keratin dahil birçok proteinin yapısal bir parçasıdır. Sarımsakta bulunan selenyum saç sağlığını iyileştirmek için E vitamini ile birlikte çalışır.

Selenyum vitamini hücrelere hasar veren serbest radikallere karşı mücadele ederek E vitaminin vücuttaki gücünü artırmaktadır. E vitaminini az olan kişilerde genelde saçı kaybı, saç kuruluğu ve saç matlığı yaşamaktadır. Sarımsak ile kısa sürede tüm bu sorunlara çözüm olabilirsiniz.



Sarımsak saça nasıl uygulanır?

Eczanelerde, marketlerde ya da kozmetik satan mağazalarda sarımsaklı şampuanları görebilirsiniz.

Eğer sarımsaklı şampuan bulamadıysanız sorun değil gündelik olarak kullandığınız şampuanın içine sarımsak suyu ya da özü ekleyerek kendi şampuanınızı hazırlayabilirsiniz.

Diğer bir seçeneğiniz ise sarımsağı direk olarak saç derinizde kullanmak. 3-4 diş sarımsağı iyice ezerek saçlarınızın döküldüğü veya zayıfladığı bölgelerde saç derinize sürün ve yaklaşık 1 saat kadar bekletin.

Daha sonra aynı bölgeye zeytinyağı ile masaj yapın ve bone takarak ya da havlu sararak bir gece bekletin. Sabah kalkınca saçınızı normal bir şampuanla yıkayabilirsiniz.