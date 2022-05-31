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Şaşırtıcı faydaları: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Yaz geldi... Yaz meyvelerinden biri olan kavun tezgahlarda yerini aldı. Hem lezzetli hem de faydalı olan kavunun kabuklarının da en az kavun kadar faydalı olduğunu biliyor musunuz? Çok az kişinin bildiği kavun kabuklarının faydalarını öğrendikçe çok şaşıracaksınız. İbn-i Sina’nın bile önerdiği kavun kabuğunu cilt bakımı rutininize eklemenin zamanı geldi de geçiyor bile...

31 Mayıs 2022 Salı 11:09
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Şaşırtıcı faydaları: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Kavun, sevilen bir yaz meyvesi olmasının yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavunun kabukları! Kavunun kabukları cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok şey için değerlendirebilirsiniz. Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina yazdığı kitabında kavun kabuğunun faydalarından da bahsetti.

İbn-i Sina El Kanun Fi't-Tıbb adlı kitabında kavunun faydalarını belirtiyor. Kabuklu meyve olan kavunun kabuğunun faydaları şu şekilde:

KAVUNUN FAYDALARI

  • Kavunun kabuğu alına koyulursa göze iyi gelir
  • Cildi temizler, nemlendirir
  • Sivilceleri iyileştirir
  • Vitiligoya iyi gelir
  • Kökünün kurutucu etkisi vardır
  • Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir
  • Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar
  • Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki sağlar
  • Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder
  • Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir
  • Saç dökülmesine iyi gelir
  • Regl döngüsünü düzene sokar
  • Kalpteki ritim bozukluğunu önler
  • Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar
  • Cildi ölü hücrelerinden arındır
  • Mide asidini dengeleyerek mide yanmasını ve ağrısını giderir
  • Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar
  • Diş ve diş etlerini temizler
  • Akciğerde oluşan toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.

KAVUNUN ZARARI VAR MI?

Midede fazla bekler ve bozulursa toksik etki gösterir. Böyle bir durumda hasta hemen kusturulmalıdır.

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