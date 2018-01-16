Şeker hastalığında beslenmenin önemi

Diyabet hastalığı, yani halk arasında bilinen adı ile şeker hastalığı vücutta insülin hormonunun salgılanmamasından, vücutta bulunan insülinin yeterli miktarda kullanılamamasından veya gebelik döneminde hormonal dengelerin değişmesinden kaynaklı olarak meydana gelir.

Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu diyabette erken teşhisin ve beslenmenin önemini açıkladı:

ŞEKER HASTALIĞINDAN ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ



Diyabet hastalığı, yani halk arasında bilinen adı ile şeker hastalığı vücutta insülin hormonunun salgılanmamasından, vücutta bulunan insülinin yeterli miktarda kullanılamamasından, veya gebelik döneminde hormonal dengelerin değişmesinden kaynaklı olarak meydana gelir. Şeker hastalığında erken teşhis oldukça önemlidir. Çünkü şeker hastalığı gestasyonel diyabet dışında geçici bir hastalık değil, ömür boyu devam eden, fakat sağlıklı beslenildiği takdirde her hangi bir sıkıntı yaratmayan bir hastalıktır. Ailede şeker hastalığı görülenler, fazla kiloları olanlar ve sürekli stres altında bulunan kişilerde şeker hastalığı görülme riski daha fazladır. Şeker hastalığının çok idrara çıkma, çok susama, çok acıkma gibi belirtileri vardır. Bu belirtilere sahipseniz sizde şeker hastası olabilirsiniz!

ŞEKER HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN NASIL BESLENİLMELİ?



Sağlıklı beslenme diyabet hastalarının hayatlarının tamamında yer almalıdır. Yani sabah kahvaltıdan, akşam yapılan son öğüne kadar tükettikleri besinlere ve öğünlerin saatlerine dikkat etmelidirler. Şeker hastaları ilk öğünlerini sabah kalktıktan sonra, yarım saat içinde yapmalı ve her öğünün arası ortalama 2,5 saat olacak şekilde günde 6 öğün beslenilmelidir.

LİFLİ GIDALARA YER VERİLMELİDİR



Köşkeroğlu şeker hastalarının beslenmelerinde; Bal, reçel, marmelat, şeker, çikolata, pekmez gibi şeker seviyelerini birden yükseltecek besinlerden uzak durmalarını, beslenmelerinde lifli gıdalara yer vermelerini, komplex karbonhidrat diye tabir edilen daha uzun sürede sindirimi gerçekleşen karbonhidratları tüketmelerini, besinleri sıcaktan ziyade daha ılık bir şekilde tüketmelerini, meyvelerin sadece sularını değil lifli kısımlarını da tüketmelerini, yemeklerinde bitkisel kaynaklı yağları tercih etmelerini, fazla kiloları varsa onlardan kurtulmalarını, öğün saatlerini atlamamalarını, kızartılmış besinlerden, sakatatlardan ve alkol alınımından uzak durmaları gerektiğini söyledi. Bunların yanı sıra bireylerin haftada 4 gün fiziksel aktivite yapmalarının oldukça fayda sağlayacağını belirtti.