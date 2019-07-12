Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor

Fransız bilim insanlarınca, meyve suyu ve gazlı meşrubatlar gibi şekerli içeceklerin, kanser riskini artırabileceği bildirildi.

Sorbonne Üniversitesinden Fransız bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde fazladan 100 mililitre şekerli içecek tüketmenin, kansere yakalanma riskini yüzde 18 artırdığını gösterdi.

Araştırma çerçevesinde yüzde 5'den fazla şeker içeren meyve suyu, meşrubat, meyveli süt, enerji içecekleri, şekerli çay ya da kahve, kanser riskini artıran gruba dahil edildi.

Uzmanların, 100 binden fazla kişiyi 5 yıl boyunca takip ettiği araştırmada, günde fazladan 100 mililitre şekerli içecek tüketenlerde, kansere yakalanma riskinin yüzde 18 arttığı gözlendi. Bunun 5 yıllık süreçte her bin kişide 26 kanser vakasına tekabül ettiği belirtildi.

Araştırma boyunca gözlenen 2 bin 193 kanser vakasından 693'ünün meme, 291'inin prostat, 166'sının kolorektal kanserler olduğu da ifade edildi.

Kan şekeri seviyesi yükseliyor

Çalışmada, tatlandırıcı kullanılan diyet içeceklerle kanser arasında benzer bir ilişki tespit edilmedi.

Bilim insanları, şekerli içeceklerin kanser riskini artırmasının nedeninin kan şekeri seviyelerinin yükselmesi olabileceğini belirtirken, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini açıkladı.

Teesside Üniversitesinden doktor Amelia Lake, "Bu çalışma, şeker ve kanser hakkında kesin bir neden sonuç ilişkisi kurmasa da bugün şeker alımını azaltmaya dönük çabanın önemine ilişkin ayrıntılı resme katkıda bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Araştırmanın ayrıntıları British Medical Journal dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA