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Severek yapıyorsunuz ama göz enfeksiyonu riskini arttırıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Tatilde girilen havuz ve deniz serinlemesini sağlasa da sağlığınızı etkileyebilir. Uzmanlar deniz ve havuza girmenin göz enfeksiyonu riskini arttırdığını belirtti. Göz sağlığına dikkat edilmemesi görme kaybına sebep olabilir.

11 Haziran 2022 Cumartesi 12:27
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Severek yapıyorsunuz ama göz enfeksiyonu riskini arttırıyor
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Göz en hassas olan organlar arasında yer alıyor. Kolaylıkla enfeksiyon kapabilen gözün sağlığını korumak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Yazın girilen deniz ve havuz göz enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Yaz aylarının gelmesiyle havuz ve denizle direkt temasın gözlerde enfeksiyon riskini artırdığını belirten Op. Dr. Aylin Koç Akbay, özellikle çocuklarda enfeksiyon riski daha yüksek. Havuza ya da denize girerken lens kullanıyorsanız mutlaka çıkartın. Deniz gözlüğü takın. Yaz aylarında eğer lens kullanıyorsanız kimyasallardan korunmak için günlük lense geçiş yapın” uyarısında bulundu.

HAVUZ KİMYASALLARI GÖZE ZARAR VERİYOR

Yaz tatiline çıkacakları uyaran Op. Dr. Aylin Koç Akbay, havuz kimyasallarının gözlere ciddi zararlar verdiğini söyledi. Özellikle herhangi bir kişi kontakt lens kullanıyor ya da herhangi bir göz cerrahisi geçirdiyse o kişide enfeksiyona yatkınlık oranının arttığını belirten Op. Dr. Aylin Koç Akbay, “Düzgün temizlenmeyen, yanlış kimyasal madde kullanılarak temizlenen havuzlarda enfeksiyon riski her zaman mümkündür. Ayrıca bu durum bulaşıcıdır. Oluşan enfeksiyon, korneada ize neden olabilir” açıklamasını yaptı.

KİMYASAL MADDELER ENFEKSİYONUN DAHA HIZLI YAYILMASINA NEDEN OLABİLİR

Op. Dr. Aylin Koç Akbay, “Eğer hasta, kontakt lens kullanıyorsa havuzda var olan kimyasal maddeler, kornea yüzeyinde mikro travmatik bir hasar yaratarak enfeksiyonun daha hızlı yayılmasına neden olabilir. Bu da korneada ülser görülmesine sebep olur. Ülser oluşursa da hastada görme kaybı olabilir. Görme kaybının oranları ise değişmektedir.” şeklinde konuştu.

BELİRTİLER VARSA DOKTORA GİDİN

Enfeksiyon belirtilerini sıralayan Op. Dr. Aylin Koç Akbay, “İlk bulgular kızarıklık, kaşıntı, ciddi ağrı, ışığa hassasiyet, görmede yavaş yavaş bulanıklaşma ile olur. Bulanıklaşma genellikle tek taraflı başlar, nadiren çift gözle devam eder. Bu belirtileri olanlar mutlaka doktora gitmelidir. Kendi kafalarına göre ilaç, asla kullanılmamalıdır. Çünkü özellikle bazı ilaçlar, korneada daha ciddi hasarlara neden olup olayı daha da dramatik hale getirebilir. En fazla yapabilecekleri şey ise suni gözyaşı kullanmalarıdır.” dedi.

TATİLE GİTMEDEN ÖNCE GÖZ MUAYENESİ YAPTIRIN

Yaz tatiline gitmeden önce kişilerin mutlaka göz muayenesi yaptırması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Aylin Koç Akbay, şunları söyledi:
“Hem görme seviyelerini öğrenmek hem de düzgün lens kullanıp kullanmadıklarına bakmak önemlidir. Türkiye’de aylık lens kullanımı yaygın. Ancak yaz aylarında mutlaka günlük lens kullanılmalıdır. Çünkü yazın güneşten korunmak için sürülen kremler, havuz ve denize giriş, makyaj malzeme kullanımı artması gibi durumlarda bu maddeler, kontakt lensin üzerinde birikir. Bu da enfeksiyon sıklığını arttırır. Bu yüzden mümkünse havuz ve denize lensle girilmesin. Çünkü enfeksiyon bir kere oldu mu tedavi etmesi zor olabilir. Ayrıca yüzücü gözlüğü kaliteli seçilsin. Öğle saatinde dik vuran güneşe de mutlaka güneş gözlüğü ile çıkılmalıdır. ”

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