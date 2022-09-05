Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Polisleri yaralayan Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Adam kaçırıp tehdit ettiler
Adam kaçırıp tehdit ettiler

Severek yediklerimiz bağırsak kanseri riskini artırıyor

Yediğimiz yiyecekler sağlığımızı doğrudan etkileyen faktörler arasında bulunuyor. Uzmanlar her fırsatta sağlıklı beslenmenin önemini vurguluyor. Marketten alınan zararsız gördüğümüz yiyecekler göründüğü kadar masum değil! Yediğimiz birçok yiyecek bağırsak kanseri riskini artırıyor.

05 Eylül 2022 Pazartesi 12:15
631 Okunma
Severek yediklerimiz bağırsak kanseri riskini artırıyor


Kanserin zararlı etkilerinden korunmak için sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. Sevilerek yenilen yiyecekleri sağlığı doğrudan tehdit ediyor. Kalp hastalıkları, diyabet, obeziteye neden olan zararlı yiyecekler kanser riskini de artırıyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, ”4-5 gün önce British Medical Journal dergisinde Lu Wang ve arkadaşları tarafından önemli bir çalışma yayınlandı. Ultra işlenmiş gıdalar ile beslenen erkeklerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 29 daha fazla olduğu gösterildi” dedi.

AKDENİZ MUTFAĞI BESLENMESİ SAĞLIK İÇİN İDEAL

Ekran görüntüsü 2022-09-05 114522

Her gün tüketilen gıdaların sağlıkla ilgili ciddi problemler ortaya çıkarabileceğine dikkat çeken Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Yeşil sebzeler ve tam tahıllar ağırlıklı bir beslenme şekli olan Akdeniz mutfağı sağlık için en ideal beslenme olarak kabul görürken özellikle işlenmiş gıdaların başta kanser olmak üzere bir çok rahatsızlığa yol açabileceği endişeleri bulunmakta. Bu konuda 4-5 gün önce British Medical Journal dergisinde Lu Wang ve arkadaşları tarafından önemli bir çalışma yayınlandı. Ultra işlenmiş gıdalar ile beslenen erkeklerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 29 daha fazla olduğu gösterildi” dedi.

İŞLENMİŞ ET, TAVUK, BALIK RİSKLİ

Ekran görüntüsü 2022-09-05 114613

Yaklaşık 46 bini erkek olan 200 bin kişinin dahil edildiği bu çalışmada 25 yıl süre ile takip gerçekleştirildiğini ifade eden Coşkun, "Erkeklerde artan bağırsak kanseri riski en çok işlenmiş et, tavuk ve balık ürünlerinde görülmüş. Ayrıca şeker, meyve suyu, renklendirici ile karıştırılmış soda ve benzeri içecekleri kullanan erkeklerde de bu risk artmış olarak bulunmuş. İlginç olarak kadınlarda böyle bir risk artışı saptanmamış” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Ekran görüntüsü 2022-09-05 114430

Gıdalara tat, renk vermesi için eklenen katkılar ve kimyasal koruyucuların bu gıdaları ultra işlenmiş hale getirdiğine dikkat çeken Coşkun işlenmiş gıdalardan çocukların özellikle uzak tutulması gerektiğini belirterek” Yine 5 veya daha fazla bileşeni ihtiva eden gıdalarda ultra işlenmiş olarak farz edilir. Tatlandırıcı ve renk katkısı içeren gazlı içecekler, hazır çorbalar, çabuk makarnalar, cipsler bunlara örnekler olarak sayılabilir. Bu gıdalar ile ağırlıklı olarak beslenen kişilerde obezite gibi başka problemler de ortaya çıkabilmekte, artan barsak kanseri riski ile bunlarında ilişkili olabileceği düşünülmekte. Sonuç olarak özellikle çocuklarımızın bu gıdalar ile beslenmelerinin alışkanlık haline gelmesinin mutlaka önüne geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler
Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler
Saç beyazlamasına neden olan gıdalar
Saç beyazlamasına neden olan gıdalar
Pankreas kanserinin belirtileri
Pankreas kanserinin belirtileri










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim