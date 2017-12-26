Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?

Boğazımızdan aşağıya inen sıcak kahvenin bizi kanser yapma riski var mı? Bu soruya cevap livescience dergisinde yapılan bir açıklamayla verilmiş. İşte o haber…

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: SICAK İÇECEKLER KANSER RİSKİNİ ARTTIRIYOR!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yaptığı yeni bir araştırmaya göre çok sıcak içecekler kanser riskini artırıyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) çok sıcak içecekleri “olası kanserojen” olarak sınıflandırma kararı aldı. herkesebilimteknoloji.com’dan Furkan Avcı’nın derlediği habere göre bu durum olası.

IARC, Lancet Onkoloji dergisinde yayınlanan bir araştırmasında 65°C'nin üzerindeki içeceğin yemek borusu kanseri geliştirme açısından riskli olduğunu belirtti.

OLASI KANSEROJEN!

Sıcak içecekler genelde 60-71°C arasında servis edilir. Uzmanlar bu sıcaklığın insan sağlığı açısından zararlı olduğunu, içmeye başlamadan önce soğutulması gerektiğini veya bu içeceklerin soğuk halinin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.

BOĞAZ YANIKLARI

Kahve, çay ve belirli bir değerin üzerinde olan sıcak içecekler yemek borusunu yakabiliyor. Bu yanıklar alkolün yaptığına benzer biçimde yemek borusundaki hücrelere zarar vererek, dünyanın 8. en yaygın kanseri olan yemek borusu kanserine neden olabiliyor.

Fareler üzerinde yapılan önceki araştırmalarda, nitrozamin – sigarada bulunan kanserojen madde – verilen hayvanlardan bazılarına çok sıcak içecek de verilmiş ve tümör gelişim oranı, sıcak içecek verilmemiş olanlara göre daha yüksek bulunmuştu.

KANSERİ NASIL TETİKLER?

Kanser oluşumunda birçok etkenin rol oynadığı biliniyor. Hem dış etkenler (çevre kirliliği, gıdalardaki kanserojenler, sigara, pasif içicilik, alkol vb.) hem de iç etkenler (oksidatif serbest radikaller vb.) olarak düşünebiliriz. Bu etkenlerin ortak özelliği ise DNA'ya hasar vermeleri. Bazen bu hasar, bölünerek çoğalması için uyarılmadığı veya hücrede başka bir değişiklik olmadığı sürece, kendi başına gelişmez.

Yemek borusundaki hücreler böyle bir hasarla karşılaştığında kendini tamir eder ve tümör oluşumunu engeller. Ancak çok sıcak bir içecek yenilenme sürecini baltalar ve kendini tamir edemeyen hücreler karşımıza tümör olarak çıkabilir.

Sıcak içeceğin direkt olarak mı yoksa kanserojenleri tetikleyerek mi kanser riskini artırdığını anlayabilmek için ileri araştırmalar yapılması gerekiyor.

YEMEK BORUSUNUN YAPISI

Washington Üniversitesi yemek borusu cerrahı Dr. Brant Oelschlager ise “Yemek borusu tıpkı cildimiz gibi skuamoz tip epitel hücrelerden oluşur. Ciddi yanıklar nasıl ki cildimizde yara izlerine neden oluyorsa, her sabah içilen sıcak kahve de yemek borumuzda yaralar oluşmasına neden olabilir. Sürekli yanma olgusuyla karşılaşan yemek borusu elbette ki doğru olmayan biçimde yenilenmeye çalışacak ve DNA sırasını bozacaktır. Bu da kansere yol açabilir” şeklinde konuştu.