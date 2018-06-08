Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?

Sıcak su ve soğuk suyun farkını biliyor musunuz? Suyun genel insan sağlığına çok büyük katkıları olsa da bu iki kullanım arasında farklar bulunuyor. Sıcak ve soğuk suyun etkilerinden bahsettiğimiz yazımıza göz atarak, hangisini tercih etmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz.

Sıcak suyun faydaları nelerdir?

Detoks etkisi yaratır

Sabahları aç karnına içeceğiniz sıcak su vücudunuzdaki toksinlerden arınmanız için oldukça faydalı bir ürün olacak. İçine bir parça limon suyu ekleyerek sıcak suyun çok daha etkili bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Detoks etkisi yaratan limonlu suyu hücrelerinizi yenileyecek ve sağlığınızı koruyacak bir karışım olacaktır.

Ağrıları yok eder

Vücudunuzun çeşitli bölgelerinde dayanılmaz ağrılar varsa sıcak su bu ağrılara iyi gelebilir. Kan dolaşımını arttırdığı tespit edilen sıcak su aynı zamanda kan akışını hızlandıran etkiye de sahiptir.

Stresi azaltır

Stresli dönemlerinizde sıcak su içerek bu dönemi daha kolay bir biçimde atlatabilirsiniz. Strese neden olan kortizol hormonları susuzlukla birlikte yükseldiği için sıcak su tüketimi etkili olacaktır.

Kilo vermenize yardımcı olur

Sıcak su içmek metabolizmayı hızlandırdığı için yağları daha çabuk yakmanıza ve hızlı bir biçimde kilo vermenize yardımcı olur.

Sıcak su ile kabızlığa çare bulabilirsiniz. Kabızlığın en büyük sebepleri arasında sıvı kaybı yer aldığı için sıcak su tüketimi ile bağırsaklarınızın daha aktif bir biçimde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Soğuk suyun zararları nelerdir?

Sindirim sistemini bozabilir

Fazla miktarda soğuk su tüketmek mide ağrısı, karın ağrısı ve kabızlık gibi sindirim sitemi sorunlarına neden olabilir.

Enerjinizi düşürür

Soğuk su içmek vücudun ısısında düşüşler meydana getireceği için vücut ekstra enerjiye ihtiyaç duyabilir. Soğuk su içmek enerjinizi düşüreceği için çok fazla tüketimi tavsiye edilmiyor.

Mukus oluşturur

Vücuttaki mukusun artmasına neden olan etkenler arasında soğuk su tüketimi yer alır. Bağışıklık sistemine zarar veren bu durumun ilerde daha ciddi sağlık sorunlarına neden olmaması için soğuk su tüketimini azaltmanızda fayda var.

Kalp atış hızını düşürür

Soğuk su tüketiminin zararları arasında kalp atış hızını düşürmesi de yer almaktadır. Soğuk su içmek vücudun sinir sisteminin büyük bir kısmını oluşturan vagus sinirlerini uyarır ve bu durum da kalp atış hızlarının düşmesine neden olur.