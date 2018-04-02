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Sigara bel ağrısının da nedeni!

Yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklardan biri de bel ağrıları. Özellikle 40 yaş altı erkeklerde görülen bu ağrılar romatizmal nedenlere bağlı yaşanabiliyor. Hastalığın önemli sebeplerinden biri ise sigara kullanımı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 17:22
Sigara bel ağrısının da nedeni!

Kiminin nedeni romatizmal, kiminin ise “mekanik ağrı” adı verilen yorgunluğa bağlı ağrılar. 

Her 4 kişiden 3'ünün bel ağrısı sorunu yaşadığını belirten Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) Başkanı Prof. Dr. Hatice Bodur, İltihaplı romatizmal hastalık sinsi başlangıçlıdır. Hasta ağrısının tam olarak ne zaman başladığını kestiremez. Ama diğer nedenlere bağlı ise daha kesindir. Geçen hafta başladı gibi daha net söylemde bulunabilir” dedi.

SİGARA KULLANMAK VE HARKETSİZLİK RİSKİ ARTIRIYOR

Bel ağrısının erkeklerde görülme sıklığı, kadınlara oranla 2-3 kat fazla. 40 yaş altı erkekler risk grubunda.

Bel ağrılarının en önemli sebeplerinden birinin de sigara kullanımı olduğunu dile getiren Prof. Bodur, “Bütün bel ağrılarında sigaranın etkisi ispatlanmış ve kitabi bir bilgi olmuştur. Teknoloji ile daha hareketsiz ve masa başı çalışır hale geldik. Bu da bel ağrılarına neden olabilir. Egzersiz yapmamak ve omurgayı uygun şekilde kullanmamak da etkin sebep” diye konuştu.

Hastalığın tedavisi için erken teşhis oldukça önemli. Akılcı ilaç kullanımı ve basit egzersizler tedavi için yeterli olabiliyor.

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