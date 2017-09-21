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Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin

sigaranın zararlarını minimumua indirmek isteyen insanlar sigara içenlerin yemesi gerekenler neler diye merak etmekten kendini alamıyor...

21 Eylül 2017 Perşembe 17:07
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin

Günümüzde ne yazık ki, toplumunun büyük bir çoğunluğu sigara kullanmaktadır. Sigaranın sağlığa zararları herkeslerce bilinsede bağımlılık insanların sigarayı bırakmasına engel olmakta.

Durum böyle olunca sigaranın zararlarını minimumua indirmek isteyen insanlar sigara içenlerin yemesi gerekenler neler diye merak etmekten kendini alamıyor.

Sigara içenlerin tüketmesi gereken besinleri uzmanlar şöyle sıralıyor...

1. HAVUÇ


 
Havuç ve havuç suyu akciğer kanseri de dahil olmak üzere birçok kanserin başlama oranlarını düşürmekle bağlantılıdır. Bunun, havucun içeriğinde bulunan karoten ve lutein gibi besin maddelerinin yüksek seviyesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Çeşitli çalışmalar, havuç suyunun özellikle akciğerlere direkt olarak fayda sağladığını bulmuştur. Bu açıdan sigara içenlerin düzenli olarak tüketmesi gereken besinlerden biridir.

2. ZENCEFİL

Bu baharatlı kökün tüm vücudunuza birçok faydası vardır. Potasyum, magnezyum, beta-karoten ve çinko içeren ve birçok vitamin ve mineral içerir. Bunların hepsi sağlıklı bir beden özelliklede düzgün faaliyet gösteren bir akciğer için büyük katkılar sağlar. Zencefil ayrıca kolonları temizleyerek sindirim için yardımcı olma özelliği ile de bilinir.

3. NAR

Nar, akciğer sağlığına yardımcı olan birçok önemli besin bileşeni içerir. Bunlardan bir tanesi ellagik asittir. Bu kimyasalın vücudun içindeki zararlı serbest radikalleri nötralize eden ve hücre hasarını tersine çeviren güçlü antioksidan özellikleri vardır. Bu akciğerler de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin riskini azaltır. Bu açıdan sigara içenler neler yemeli diye düşünüyorsanız nar sizin için iyi bir tercih olacaktır.

4. BİBER

Biber ailesinin üyelerinin çoğunda, kapsaisin adı verilen bir kimyasal madde bulunur. Bibere tanıdık baharatlı veya keskin tadını veren şey budur. Kapsaisin, vücuttaki kan akışını geliştirir, enfeksiyonla savaşır ve akciğerlerinizin genel sağlığına yardımcı olan mukus zarlarını uyaran son derece yararlı bir besindir. Bu açıdan sigara içenlerin hangi besinleri tüketmesi gerekir diye düşünüyorsanız biber sizin için güzel bir tercih olacaktır. Daha az acılı biber bile akciğer sağlığına yardımcı olur. Akciğer kanseri gelişme riskinde azalma ile bağlantılı olan yüksek düzeyde C vitamini ve çeşitli karotenoidler bulunur.

5. SARIMSAK

Sarımsak soğan ile yakından ilişkilidir ve aynı özelliklerin birçoğuna sahiptir; özellikle akciğer sağlığı söz konusu olduğunda.Bir çalışma, her hafta iki kez veya daha fazla çiğ sarımsak yiyen insanların akciğer kanseri riskini %40’dan fazla azalttığını gösterdi. Sizde sigara içenler neler yemeli diye soruyorsanız sarımsak ilk tercihlerinizden olmalı.

6. BALKABAĞI

Tıpkı havuç gibi, kabaklar da beta, karoten açısından zengindir ve kanserle savaşmaya yardımcı olur. Yapılan çalışmalar, balkabağının etkili bir anti-kanserojen olduğunu ortaya koymuştur. Bu açıdan sigaraya karşı koruyucu bir niteliği vardır.

7. ELMA

Akciğerlerinizin etkili bir şekilde çalışması için çok sayıda vitamin ve mineral gerekir. Buna, kerersetin, C vitamini ve E vitamini gibi besinler de dahildir ve hepsi elmada zengince bulunur.

Bir çalışmada bilim adamları, haftada beş elma yemenin akciğer fonksiyonlarını arttırdığını gösterdi. Bu açıdan akciğere olan faydalarına bakıldığında sigara içenler elma yemeyi aksatmamalı.

8. GREYFURT

C vitamini iyi bir solunum sağlığı ile bağlantılıdır ve greyfurt büyük bir vitamin kaynaktır. C vitamini kaynağı greyfurt ayrıca, daha iyi bağışıklık kazandırmaya yardımcı olan ve ciğerlerdeki enfeksiyonlara karşı savaşan çeşitli mineraller içerir.

9. KIZILCIK ŞERBETİ VEYA SUYU

Bazı araştırmalar düzenli olarak kızılcık suyu içmenin, akciğer başta olmak üzere çeşitli kanser türlerinin yayılmasını yavaşlatabileceğini önermektedir. Sizde sigara içenler neler yemeli diye soranlardansanız ve sigara zararları nasıl azaltılır merak ediyorsanız, akciğerlerinizin sağlıklı kalması açısından, kızılcık tüketmelisiniz. Kızılcık şerbeti veya suyu ayrıca gribe ve akciğerleri etkileyebilecek çeşitli diğer virüslere karşı savaşarak akciğerlerinizi koruyucu niteliğede sahiptir.


 
kızılcık suyu

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