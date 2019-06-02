Sigarayı bırakmada doğal çözümler

Bazı doğal bitkiler sigara bırakmada oluşacak sendromların giderilmesinde kullanılabilir.

Bu bağlamda ginseng, karabaşotu, bergamot gibi bitkiler bu süreci olumlu şekilde atlatmayı sağlar. Yoksunluğa karşı organizmanın direncini arttırmaya yardımcı olur.

Sigara bağımlılığından kurtulmaya yardımcı olmak için birçok doğal destek ve bitkisel üründen faydalanmak mümkün.

Fitoterapi, nikotinden uzak durma sürecinde en çok destek alınacak alanlardan biri. Aslında, sigaradan uzaklaşmak sadece gerçek bir fiziksel bağımlılık sorunu değil, aynı zamanda bir maddenin yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ve artık psikolojik düzeyde de onsuz yapamama alışkanlığıdır.

Peki, hangi bitkiler vücudu sigaradan kurtarmada yardım edebilir? Sigara bağımlılığından kurtulmak için öncelikle yoksunluk sendromundan kaynaklanan semptomlara karşı koymak gerekir. Bunun için bazı bitkisel çözümlerden söz edeceğim bu yazımda. Sigarayı bırakmada ve yoksunluğun neden olduğu semptomları gidermede yardımcı olan bazı şifalı bitkilerden ve onlardan elde edilen esansiyel yağlardan...

NİKOTİNDEN KURTULMADA KARABAŞOTU

Sigarayı bırakma çabanızda karabaş otunu mutlaka deneyin. Bu bitki mor renkli ve başak başaktır. Size bu tıbbi bitkiyle yapacağınız bir tarif vermek istiyorum; 5-6 tane karabaşotu (Başak olarak) 1 bardak suda birkaç dakika kaynatılır. Ilındıktan sonra süzülür ve bir cam bardağa konur. O bardak bütün gün masanızın üzerinde dursun. Canınız sigara isteyince bir yudum alıp ağzınızda 10-15 saniye kadar tutun ve sonrasında yutun.

Sigarayı bırakmada uçucu yağlardan faydalanarak kullanabileceğimiz bir başka formül de koklama şeklindedir. Palmarosa uçucu yağı, frenkinsense uçucu yağı ve bergamot uçucu yağı sigara isteğini azaltmada yardımcı olur. Bunların dışında sigara bırakıldığında açılan iştahı dizginlemek için de tarçın uçucu yağı önem taşıyor. Bunların hepsinden (Palmarosa, frenkinsense, bergamot ve tarçın uçucu yağları) 20 ml olarak eşit miktarda alın ve "roll on" şişeye (Damlatma özelliği bulunan kapaklı cam şişe) koyun. Sigara isteği gelse de gelmese de şişede bulunan bu aromatik uçucu yağ karışımını gün boyu istediğiniz kadar koklayın.

TARÇIN, FESLEĞEN VE NANE

Bazı uçucu yağlardan da burun delikleri çevresine sürerek faydalanabilirsiniz. Sigara isteğini azaltan 3 uçucu yağın yer aldığı bir tarifimiz var: Hindistan cevizi sabit yağından 1 leblebi büyüklüğünde olacak şekilde avuca alınır. İçerisine 2 damla tarçın, 2 damla fesleğen uçucu yağı ilave edilir ve yarısı bir burun deliğinin önüne diğer yarısı da öteki burun deliğinin önüne sürülür. Bu işlem günde 3-5 kere tekrarlanır. Tıbbi nanenin uçucu yağının tek başına koklanması veya burun deliklerinin önüne sürülmesi de sigara isteğinin azaltılmasında etkendir.

SİGARA YOKSUNLUĞUNUN STRESİNE KARŞI

Ginseng, sigara bırakılması durumunda ortaya çıkan stresli duruma karşı yardımcı olarak kullanılabilir. Enerji veren ve vücudun stresi yönetmesine yardımcı olan bitkilerden biridir Ginseng. Sigarayı bırakma ile ilgili nikotinsiz vücutta oluşan yorgunluk hissini, stresi ve endişeyi azaltmaya yardımcı olur. Benzer şekilde, sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliklere sahip bitki bazlı terkiplerin kullanılması da bu süreçte destek olur. Yoksunluktan kaynaklı huzursuzluk, anksiyete ve sinirlilik gibi semptomları kontrol altında tutmada sakinleştirici etkisi olan bitkiler arasında kediotu ve melissa’yı sayabiliriz. Kediotu, özellikle bedenden nikotin çekilmesinden dolayı kaygı ve uykusuzluk durumunda bitkisel bir çözüm olarak yardımcı olabilir.

VÜCUDU BESLEYEN MİNERALLERİYLE YULAF

Yulaf, özellikle depresyon ile ilişkilendirildiğinde stres, halsizlik ve yorgunluğa karşı mükemmel bir çözümdür. Sigarayı bırakmaya çalışan insanlarda sıklıkla görülen bazı problemleri çözer. Yulaf, çinko ve magnezyum bakımından çok zengin olduğundan, nikotini giderme sürecinde vücudu besleyen mineralleriyle önemli bir destektir. Bu süreçlerde yulaf ezmesini süte katarak ara öğünlerde tüketebilirsiniz. Bununla birlikte, şifalı amaçlar için herhangi bir çareye başvurmadan veya doğal bir destek almadan önce her zaman bir doktora danışmanız gerektiğini hatırlamakta fayda var.

Fitoterapist Dr.Serdar Özgüç